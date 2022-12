Hasil Lengkap Tes Poligraf Minus Delapan, Ferdy Sambo: Pertanyaannya Titipan Penyidik

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat tanggapi hasil tes poligraf dirinya mendapatkan hasil minus.

Adapun hasil hasil uji kebohongan atau lie detector Ferdy Sambo mendapatkan hasil minus depan.

Menangani hasil tersebut Ferdy Sambo saat dimintai keterangan sebelum menggunakan baju tahanan. Mantan Kadiv Propam Polri itu mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak berdasarkan fakta.

"Pertanyaan titipan penyidik, kamu tidak dengar tadi semua pernyataan itu titipan penyidik bukan berdasarkan fakta, tau nggak," kata Ferdy Sambo setelah menjalani persidangan di PN Jaksel, Rabu (14/12/2022).

Ahli poligraf, Adji Febrianto Ar-Rosyid sendiri dihadirkan dalam persidangan sebagai salah satu saksi ahli dalam sidang lanjutan tewasnya Brigadir J.

Dalam kesaksian Adji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022). Adji mengungkapkan bahwa kelima terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf hasil uji kebohongan atau lie detector berbeda-beda.

Pantauan Tribunnews.com di PN Jaksel dikatakan Adji bahwa Fedy Sambo mendapatkan skor minus delapan. Sedangkan Putri Candrawathi minus 25.

Lalu untuk Kuat Maaruf dan Ricky Rizal dilakukan dua kali pemeriksaan. Untuk Kuat hasil pertama plus sembilan yang kedua minus 13. Sedangkan Ricky Rizal yang pertama plus 11 dan kedua plus 19.

Lalu untuk terdakwa justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama Richard Eliezer satu kali pemeriksaan dengan hasil plus 13.

Keterangan foto: Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo selesai jalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu (14/12/2022).