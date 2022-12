Ucapan Selamat Hari Ibu, Berikut Tema dan Logo Peringatan Hari Ibu ke-94 Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ucapan selamat Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Tahun ini, peringatan Hari Ibu jatuh pada Kamis (22/12/2022).

Peringatan Hari Ibu menjadi bentuk penghargaan terhadap perjuangan para perempuan Indonesia.

Untuk memeriahkan peringatan Hari Ibu, alangkah baiknya Anda memberikan ucapan atau ungkapan hati untuk ibu tercinta.

Simak inilah ucapan selamat Hari Ibu yang dirangkum Tribunnews.com dari beberapa sumber:

1. Mom, thanks for setting a great example of what it means to be a woman, a mother, and a good person.

Bu, terima kasih telah memberikan contoh yang bagus tentang apa artinya menjadi seorang wanita, seorang ibu, dan orang yang baik.

2. I don't know what I'd do without you, Mom. Thank you for everything that you do!

Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu, Bu. Terima kasih untuk semua yang Anda lakukan!

Logo peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022. (Kemenpppa)

3. I never knew how hard it was to be a mom because you made it look so easy!

Saya tidak pernah tahu betapa sulitnya menjadi seorang ibu karena Anda membuatnya terlihat begitu mudah!

4. Raising me took a lot of patience, thank you for everything that you've done!

Membesarkan saya membutuhkan banyak kesabaran. terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan!

5. Your strength and love have guided me. Happy Mother’s Day!