Wapres Maruf Amin Minta Muslimah Indonesia Perbaiki Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Ibu dan anak balita mengikuti program Mommy & Me Save The Ocean di Sampoerna Academy, Jakarta, Sabtu (22/10/2022). Sampoerna Academy menghadirkan program Mommy & Me Save The Ocean sebagai salah satu rangkaian selebrasi United Nations Day (UN Day) yang dirayakan setiap tahunnya dan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya konservasi laut kepada Generasi Alpha demi masa depan keberlanjutan. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas di bidang kesehatan dan kemanusiaan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN