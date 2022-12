Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember dalam Bahasa Inggris Beserta Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Hari Ibu dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya.

Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Tahun 2022 merupakan peringatan Hari Ibu yang ke-94.

Dikutip dari laman Kemenpppa, peringatan Hari Ibu 2022 mengusung tema 'Perempuan Berdaya Indonesia Maju'.

Sejumlah kegiatan dapat dilakukan untuk turut memeriahkan peringatan Hari Ibu.

Cara sederhana yang dapat dilakukan yakni memberikan ucapan Hari Ibu sebagai ungkapan terima kasih kepada para ibu.

Oleh sebab itu, simak kumpulan ucapan hari ibu dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya berikut ini:

Ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Inggris

1. Happy Mother’s Day, Mama. Every day I’m thankful you’re mine.

(Selamat Hari Ibu, Mama. Setiap hari aku bersyukur kau milikku.)

2. Mom, thank you for being my anchor in this stormy sea of life. I love you and don’t know where I’d be without you. Have a great Mother’s Day!

(Ibu, terima kasih sudah menjadi jangkar di lautan kehidupan yang penuh badai ini. Aku mencintaimu dan tidak tahu di mana aku tanpamu. Semoga harimu menyenangkan di Hari Ibu ini.)

3. Mama, you often stood between me and the unfair stuff. Thank you for protecting my spirit.

(Mama, kamu sering berdiri di antara aku dan hal-hal yang tidak adil. Terima kasih telah melindungi jiwaku.)