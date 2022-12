40 Ucapan Selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dibagikan ke Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan ucapan selamat Hari Natal 2022, dalam artikel ini.

Umat Kristiani memperingati Hari Natal setiap tanggal 25 Desember.

Tahun ini, perayaan Hari Natal jatuh pada Minggu, 25 Desember 2022.

Perayaan Hari Natal 2022 bisa dilakukan dengan mengucapkan selamat kepada orang terkasih.

Ucapan selamat Hari Natal 2022 dapat diberikan secara langsung atau melalui pesan singkat WhatsApp.

Selain itu, ucapan selamat Hari Natal 2022 cocok dibagikan melalui media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter.

Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal 2022

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Natal 2022 yang dikutip Tribunnews.com dari laman wishesmsg dan shutterfly:

1. Selamat Natal, semoga Anda dan keluarga Anda sehat, bahagia, harmonis, dan terpenuhi.

(Merry Christmas, I wish you and your family health, happiness, harmony and fulfillment)

2. Selamat Natal keluargaku. Semoga musim pengharapan dan berkat ini bersinar dalam hidup Anda. Aku mencintaimu.

(Merry Christmas my family. May this season of hope and blessings shine in your life. Love you)

3. Mengirim banyak doa dan cinta dalam perjalanan selama musim liburan ini. Selamat Natal untuk Anda dan keluarga Anda!

(Sending lots of prayers and love on the way during this holiday season. Merry Christmas to you and your family!)