Kapolri Mutasi Ratusan Pati-Pamen, Kapuslabfor Bareskrim-Dirpoludara Korpolairud Baharkam Diganti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram rahasia, merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) di Mabes Polri.

Satu di antaranya adalah Kapuslabfor Bareskrim Polri Brigjen Agus Budiharta.

Adapun rotasi itu berdasarkan surat telegram rahasia dengan nomor ST/2775/XII/KEP/2022. S

urat itu ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri tertanggal 23 Desember 2022.

Brigadir J dan Kapuslabfor Polri Brigjen Agus Budiharta. (Kolase Tribunnews.com/Istimewa)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun membenarkan adanya surat telegram tersebut. Ia menuturkan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran struktur organisasi.

"Bener info dari SDM mas, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Dalam surat telegram itu, Kapuslabfor Bareskrim Polri, Brigjen Agus Budiharta dimutasikan sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Nantinya, dia bakal digantikan oleh Kombes Pol Haris Aksara yang sebelumnya menjabat sebagai Sespuslabfor Bareskrim Polri.

Lalu, Kapolri juga melakukan mutasi terhadap Dirpoludara Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Sumego Adie Soetojo menjadi perwira tinggi Baharkam Polri dalam rangka pensiun.

Posisinya bakal digantikan oleh Brigjen Agus Pranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.

Tak hanya itu, Kapolri juga merotasi Komjen Tomsi Tohir yang sebelumnya menjabat Sahlisospol Kapolri menjadi perwira tinggi Polri di Bareskrim. Nantinya, dia bakal ditugaskan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun Brigjen Pol Rudi Setiawan bakal diangkat menjadi Sahlisospol Kapolri menggantikan Komjen Tomsi Tohir. Brigjen Rudi Setiawan sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Lalu, Kapolri juga melakukan rotasi terhadap dua Kapolda. Mereka adalah Kapolda Kepulauan Riau Irjen Aris Budiman dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Binkar SSDM Polri.

Dia bakal digantikan oleh Brigjen Tabana Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.