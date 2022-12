Kombes Desy Andriani Satu-satunya Polwan yang Dapat Promosi Jadi Jenderal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram rahasia untuk melakukan mutasi 704 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di Korps Bhayangkara.

Adapun 8 anggota yang turut mendapatkan promosi ternyata seorang polisi wanita (Polwan).

Rotasi itu berdasarkan surat telegram rahasia dengan nomor ST/2774/XII/KEP/2022 hingga ST/2777/XII/KEP/2022.

Surat itu ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri tertanggal 23 Desember 2022.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pun membenarkan adanya surat telegram tersebut. Ia menuturkan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran struktur organisasi.

"Bener info dari SDM, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Dedi menuturkan bahwa 8 Polwan juga turut mendapatkan promosi dalam surat telegram tersebut.

Bahkan, salah satu Polwan yang mendapatkan promosi kini menjadi jenderal bintang satu atau brigadir jenderal polisi.

"Adapun nama Polwan yang mendapatkan promosi itu adalah Kombes Pol Desy Andriani mendapatkan promosi menjadi Brigjen Pol menjadi psikolog Kepolisian Utama TK II SSDM Polri," jelas Dedi.

Tak hanya Desy, AKBP Yessi Kurniati juga mendapatkan promosi jabatan Kapolresta menjadi Kapolresta Bukittinggi Polda Sumatera Barat.

Lalu, AKBP Soliyah kini mendapatkan promosi jabatan Kombes Pol menjadi auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Sulawesi Selatan.

Berikutnya, AKBP Retno Prihawati mendapatkan promosi jabatan Kombes Pol menjadi atase Pol atau Slo Divhubinter Polri.

Lalu, AKBP Khodijah mendapatkan promosi jabatan Kombes Pol menjadi Kabiddokkes Polda Riau.

Selanjutnya, AKBP Wahyuni Sri Lestari mendapatkan promosi jabatan Kapolres yaitu Kapolres Payakumbuh Polda Sumatera Barat.

Terakhir, AKBP Herlina mendapatkan promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jawa Timur.

Sebagai informasi, setidaknya Kapolri melakukan rotasi terhadap 704 personel dengan 4 surat telegram mutasi berbeda.

Rinciannya, 2 Kapolda, 1 pejabat utama Mabes Polri, jabatan Irjen Pol 7 personel, Brigjen Pol 24 personel, Kombes Pol 88 personel, AKBP Mantap 74 personel dan Kapolres sebanyak 146 personel.

Lalu, 233 personel mendapatkan penyegaran atau flat, 27 personel Dikbangpimti, 21 personel penugasan khusu, 77 personel pensiun dan 5 personel demosi.