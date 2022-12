Fadli Zon Ungkap Kenangan dengan Mendiang Ridwan Saidi: Sosok yang Tidak Pelit Ilmu

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, meninggal dunia pada Minggu (25/12/2022) kemarin di RSPI Bintaro.

Politisi Gerindra Fadli Zon pun mengungkap kenangannya dengan mendiang Ridwan Saidi selama ini.

Fadli Zon sendiri mengaku sebagai orang yang termasuk mengagumi Ridwan Saidi.

Menurut Fadli Zon, Ridwan Saidi memiliki banyak kebisaan terutama di bidang politik dan kebudayaan.

Fadli bercerita Ridwan tak hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang novelis dan penulis lagu.

Ia juga saksi di berbagai peristiwa bersejarah sejak tahun 1950-an hingga kini.

Dia sosok multitalenta yang jarang ditemui oleh Fadli.

Menurut Fadli, Ridwan Saidi memiliki pemikiran di luar kebiasaan alias out of the box.

"Pemikiran-pemikirannya sering sekali Out of The Box," kata Fadli yang mengaku sudah mengenal Ridwan sejak 30 tahun yang lalu pada Minggu (25/12/2022).

Ridwan yang juga tak pelit ilmu.

Ia mudah terbuka dan berbagi ilmu kepada siapapun.

"Beliau banyak tahu berbagai peristiwa dan ilmunya banyak. Dia juga suka bergaul dengan anak-anak muda dan berbagai macam kelompok sehingga mudah diterima di setiap kalangan," pungkasnya.

Momen Lucu dengan Sandi

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno memiliki momen lucu dengan sosok mendiang babe, sapaan Sandi kepada Ridwan Saidi.