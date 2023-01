Jaksa Singgung Sikap Batin Kuat Ma'ruf Soal Perannya Menutup Pintu Saat Brigadir J Dieksekusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim jaksa penuntut umum (JPU) menyinggung sikap batin dari orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (2/1/2023), tim JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli pidana a de charge atau meringankan yang dihadirkan pihak terdakwa Kuat Maruf.

Pertanyaan itu berangkat dari pembahasan tim penasehat hukum Kuat Maruf mengenai perilaku kliennya yang menutup pintu setelah peristiwa pembunuhan Brigadir J.

Terkait perbuatan menutup pintu tersebut, tim JPU sepakat tak ada masalah.

Akan tetapi, tim JPU kemudian menghubungkan perbuatan tersebut dengan mens rea atau sikap batinnya.

Baca juga: Kapolri Minta Maaf soal Kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa hingga Tragedi Kanjuruhan

Tim JPU pun menyampaikan pertanyaan dengan sebuah ilustrasi peristiwa.

"Sekarang saya membawa ilustrasinya seperti ini: si A menganiaya si C. Ketika si A akan memukul si C, si C ini kan berteriak ribut. Akhirnya, si B menutup pintu. Sikap batinnya agar teriakan korban si C ini agar tidak terdengar. Kalau sikap batinnya seperti itu, masuk tidak sama-sama melakukan atau berencana melakukan penganiayaan itu?" kata jaksa penuntut umum di dalam persidangan pada Senin (2/1/2023).

Terkait pertanyaan tersebut, saksi ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muhammad Arif Setiawan menyampaikan perlu adanya pembuktian untuk menentukan mens rea dari suatu perbuatan.

Baca juga: Ferdy Sambo Berubah Pikiran, Cabut Lagi Gugatan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri

"Harus ada pembuktian dulu ketika menutup jendela itu dimaksudkan supaya ketika si A melakukan penganiayaan tidak didengar oleh orang lain," ujarnya dalam persidangan.

Kemudian tim JPU mempertanyakan jika mens rea dari perbuatan menutup pintu tersebut sudah dapat dibuktikan di dalam persidangan.

Sebagai ahli pidana, Arif pun menyampaikan, jika dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan dapat disebut turut serta dalam tindak pidana.

"Tapi persoalannya itu terbukti atau tidak, ahli kan enggak ngerti," ujarnya.

Baca juga: Kubu Ferdy Sambo Serahkan Foto Brigadir J saat di Kelab Malam, Ini Alasannya

Sebelumnya, tim penasehat hukum melontarkan pertanyaan kepada Arif terkait peran seseorang yang hanya sekadar menutup pintu dan jendela dalam suatu peristiwa pembunuhan.