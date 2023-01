Semifinal Piala AFF 2022, Bus Timnas Vietnam Bakal Dikawal Kendaraan Taktis Brimob

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi memastikan pertandingan tim nasional (timnas) Indonesia vs Vietnam dalam ajang semifinal Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pusat pada Jumat (6/1/2023) bakal berjalan aman.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya akan melakukan pengawalan ketat untuk tim nasional Vietnam agar tidak terjadi insiden seperti tim nasional Thailand.

"Kendaraan pemain Vietnam agar tidak terulang kejadian seperti kemarin Thailand yang sempat kacanya dilempar, itu nanti kita akan melakukan pengawalan," kata Zulpan kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Zulpan mengatakan nantinya pemain hingga official timnas Vietnam tidak hanya dikawal dengan mobil lalu lintas melainkan akan dikawal dengan kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.

"Kemudian begitu masuk area GBK. Nanti juga ada anggota yang sudah disiapkan, anggota dari Brimob dan Samapta untuk mengamankan kedatangan bus sehingga diharapkan dengan kehadiran anggota yang dipersiapkan itu tidak bisa nanti penonton atau suporter yang mendekat ke bus tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Sebuah unggahan viral di media sosial yang menyebut bus Tim Nasional (Timnas) Thailand dilempar jelang laga Piala AFF 2022.

Dalam unggahan akun twitter @Tl_Central menyebut jika bus kesebelasan Thailand diserang jelang pertandingan melawan Indonesia.

Terlihat dari foto yang diunggah jika kaca bus tersebut pecah pada bagian sampingnya.

"Thailand's bus is under attack a head of the Indonesia Game," tulis akun tersebut seperti dikutip.

Di sisi lain, akun instagram @panditfootball mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang yang dominan menggunakan baju warna hitam mengerumuni bus berwarna hijau yang dikawal oleh satu mobil Patwal.

Sejumlah orang itu menyanyikan lagu nasional 'Indonesia Pusaka' sambil ada yang mengacungkan jari tengah ke arah bus yang berjalan pelan tersebut.

Dihubungi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan adanya pelemparan ke arah bus Timnas Thailand tersebut.

Namun, dia tidak merinci sejumlah orang tersebut melempar apa sehingga membuat kaca bus pecah.

"Bukan diserang, jadi benar adanya pelemparan itu bus dilempar itu benar," kata Zulpan saat dihubungi, Kamis (29/12/2022).

Saat ini, Zulpan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan termasuk mencari pelaku pelemparan sesuatu itu ke bus Timnas Thailand.

"Tapi polisi masih menyelidiki siapa pelakunya," tuturnya.