Profil Chica Koeswoyo, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Jadi Ketua Seksi Acara HUT Ke-50 PDIP

Warta Kota/NUR ICHSAN

Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta sekaligus mantan penyanyi cilik Chicha Koeswoyo, mengeluarkan single baru berjudul LOOK AT ME di Foodism CAfe - Rseto, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/2). Dalam artikel mengulas tentang profil Chica Koeswoyo atau Mirza Riadiani Kesuma, pengurus DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta yang menjadi panitia HUT ke-50 PDIP.