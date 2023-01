Dubes Fadjroel Kembali Raih Juara 2 Social Media Awards 2023 dari Kementerian Luar Negeri RI

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, M. Fadjroel Rachman kembali mendapatkan penghargaan rangking 2 (dua) sebagai Kepala Perwakilan/Head of Mission untuk kategori perwakilan umum dan KBRI Astana berada di posisi ke-9 sebagai "Best Performance Mission" kluster penduduk hingga 40 Juta Jiwa.

Penghargaan ini diumumkan pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2023 di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

Dubes Fadjroel menyampaikan terima kasih kepada Kemenlu RI dan seluruh Tim KBRI Astana atas penghargaan yang kembali diterima tahun ini.

“Alhamdulillah kami sudah dua kali berturut-turut berada pada posisi kedua dalam kategori ini, yaitu Social Media Awards 2022 dan 2023. Prestasi ini adalah prestasi bersama seluruh Tim KBRI Astana. InsyaAllah di masa depan kita akan mencapai prestasi yang lebih baik,” kata Fadjroel lewat keterangan, Jumat (13/1/2023).

Dubes Fadjroel juga memaparkan urgensi digital diplomasi di era saat ini untuk menyukseskan kerja-kerja diplomasi.

Menurutnya era digital sebagai harus ditafsirkan sebagai peluang, bukan sebagai beban.

Oleh karena itu, digital diplomasi adalah keniscayaan ditengah masifnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

"Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri atas penghargaan ini," ujarnya.

Kementerian Luar Negeri secara rutin menganugerahkan Social Media Awards (SMA) bagi Perwakilan RI di luar negeri sebagai apresiasi atas upaya Perwakilan dan Kepala Perwakilan dalam diseminasi informasi kepada publik, khususnya di negara akreditasi melalui platform media sosial.

Penilaian SMA dilakukan oleh lembaga independen yang berpengalaman dalam melakukan penilaian dan pengembangan media sosial pemerintahan.

Pada tahun ini, SMA diberikan untuk tiga kategori utama, yaitu Best Performance Mission, Digital Head of Mission dan Best Growth Mission.

Kategori Best Performance Mission merupakan penggabungan nilai dari tiga kategori penilaian di tahun 2022 (Most Active Mission, Most Engaging Mission, and Best Use of Visuals), yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok PRPB, kelompok perwakilan berpenduduk hingga 40 juta, dan kelompok perwakilan berpenduduk di atas 40 juta.