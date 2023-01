30 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023, Cocok Dibagikan ke Instagram, Facebook, dan WhatsApp

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023.

Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili jatuh pada Minggu, 22 Januari 2023.

Sejumlah cara bisa dilakukan masyarakat Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2023.

Biasanya, momen Tahun Baru Imlek dimanfaatkan dengan berkumpul bersama keluarga.

Selain itu, Tahun Baru Imlek dapat dimeriahkan dengan saling mengirim ucapan selamat.

Ucapan selamat Tahun Baru Imlek tersebut bisa dibagikan melalui Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp.

Berikut ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 yang dirangkum Tribunnews.com dari laman justlogin.com dan digmandarin.com:

1. xīn nián dà jí

Wishing you luck for the new year

Semoga Anda beruntung untuk tahun baru

2. gōng xǐ fā cái

May you be happy and prosperous

Semoga Anda bahagia dan sejahtera

3. yī fān fēng shùn