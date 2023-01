Beri Pemahaman Soal Perilaku Pemilih, LSI Denny JA Buka Kelas Mini MBA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LSI Denny JA, bersama SBM ITB dan Kuncie membuka kelas Mini MBA untuk memahami prilaku pemilih.

Mini MBA itu fokus di bidang public policy dan marketing politik.

Menurut pendiri LSI, Denny JA, saat ini adalah momen yang tepat untuk menyediakan program bagi aneka stakeholders untuk memahami perilaku pemilih.

"Partai, calon yang bertarung, Tim Sukses, aneka pihak Public Relations, para pendana, media, stakeholders, dari Aceh hingga Papua, mereka perlu tahu bagaimana cara mendengar dan merebut hati rakyat banyak agar memenangkan Pemilu dan Pilkada," katanya, melalui keterangan tertulis Selasa (24/1/2023).

Menghadapi Pemilu 2024, menurut Denny JA banyak dimensi lain yang perlu ditelusuri untuk memahami prilaku pemilih di panen raya pemilu 2024.

"Tak pernah terjadi momen seperti ini sejak Indonesia merdeka tahun 1945, 77 tahun lalu. Yaitu panen raya Pemilu di tahun 2024," ucapnya.

Dalam konferensi pers itu, di samping Denny JA, ikut bicara juga Yudo Anggoro, Ph.D the Director of Center for Policy and Public Management dari SBM ITB juga berbicara CEO Kuncie, Mario Nicolas.

Sebelum melauncing Mini MBA, Denny JA menampilkan data mutakhir survei nasional LSI Denny JA bulan Januari 2023.

Menurut Denny, isu paling hot menuju Pilpres 2024 adalah pertarungan antara Melanjutkan Legacy Jokowi atau sebaliknya isu perubahan.

Yang Puas atas kinerja Jokowi, Ganjar semakin mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan.

Yang puas dengan kinerja Jokowi, pendukung Ganjar sebesar 38,2 persen, Prabowo 21,3 persen dan Anies Baswedan 10,6 persen.

Sebaliknya, yang tak puas atas Kinerja Jokowi, Anies Baswedan semakin mengungguli Prabowo dan Ganjar Pranowo. Di segmen ini, pendukung Ganjar Pranowo hanya 7,4 persen; Prabowo 21 persen; tapi pendukung Anies Baswedan melonjak hingga 40,1 persen.

Yang menarik adalah trend dalam tiga survei nasional LSI Denny JA mutakhir di bulan Januari 2023, September 2022 dan Juni 2022.