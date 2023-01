Berburu Beasiswa hingga Panduan Kuliah ke Luar Negeri dalam Pameran Pendidikan Ini

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkuliahan di luar negeri memberikan dampak positif bagi mahasiswa Indonesia.

Pertukaran budaya antar mahasiswa dapat terjadi melalui perkuliahan di luar negeri.

"Selain mengenal budaya yang berbeda dan menambah koneksi dengan teman-teman dari berbagai macam suku bangsa, kuliah ke luar negeri juga memiliki segudang manfaat seperti belajar beradaptasi dengan lingkungan baru dan kesempatan untuk tinggal dan bekerja di negara tujuan setelah lulus kuliah," tulis Jack Study Abroad dalam keterangan resminya, Rabu (25/1/2023).

Jack Study Abroad dijadwalkan menggelar Global University Expo 2023 pada tanggal 28 Januari di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara dan Minggu, 29 Januari 2023 di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang.

Acara ini merupakan ruang bagi pelajar SMA maupun mahasiswa di Indonesia mendapatkan berbagai informasi sebelum melanjutkan kuliah ke luar negeri.

Di Global University Expo 2023, pengunjung bisa mencari informasi kuliah keluar negeri dengan lebih dari 50 universitas yang ada di lebih dari 10 negara.

Setiap institusinya pun memiliki berbagai macam jurusan yang ditawarkan baik untuk jenjang SMA, S1 hingga S3, mulai dari: Art and Design, Arts and Social Sciences, Accounting and Finance, dan Business and Management.

Lalu Computer Science and Information Technology, Education, Engineering, Health Sciences and Medicine, International Relations and Politics, Tourism, Culinary and Hospitality dan lainnya.

Berdasarkan data, ada beberapa negara tujuan belajar favorit, seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

Negara-negara tersebut juga diketahui menawarkan kesempatan untuk tinggal dan bekerja di sana setelah lulus kuliah S1 maupun S2.

Saat ini, sudah lebih dari 50.000 mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya ke luar negeri di tahun 2022 dan angka tersebut diprediksi semakin meningkat di tahun 2023, di mana menurunnya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktornya.

Selain info mengenai universitas, dalam acara ini pengunjung juga dapat mengetahui jurusan dan biaya kuliah universitas di luar negeri.

"Kamu bisa berdiskusi secara langsung dengan perwakilan dari setiap institusinya dan mendapatkan kesempatan untuk tes IELTS secara gratis dengan syarat tertentu," kutip JACK Study Abroad.