The Palace Jeweler Berkilau di Gala Premiere Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang

TRIBUNNEWS.COM– Merek perhiasan emas dan berlian tepercaya di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK), The Palace Jeweler, menunjukkan dukungannya terhadap industri perfilman Indonesia melalui film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJJLP) garapan sutradara Angga Dwimas Sasongko, produksi Visinema. Film JJJLP yang merupakan sekuel dari Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini (NKCTHI) ini ditayangkan perdana dalam acara Gala Premiere di XXI Epicentrum Walk, Jakarta pada 26 Januari 2023 dan dihadiri oleh para pemeran film tersebut juga sutradara Angga Dwimas Sasongko, produser Tersi Eva Ranti, dan penulis buku NKCTHI, Marchella FP.

Dukungan dari The Palace Jeweler dilatarbelakangi oleh kesamaan value dalam film hasil rumah produksi Visinema tersebut. Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang menampilkan dinamika hubungan antar manusia yang erat kaitannya dengan sisi emosional seseorang, sama halnya dengan perhiasan berlian dan emas dari The Palace Jeweler yang menjadi wujud ungkapan emosi individu. Kolaborasi ini juga menampilkan perhiasan The Palace Jeweler di dalam film tersebut, yang menemani hari-hari Aurora, tokoh utamanya, di kota London. Salah satunya adalah perhiasan dari seri Kasmaran, yang merupakan hasil kolaborasi antara The Palace Jeweler dengan maestro fashion Indonesia, Anne Avantie.

Gala Premiere Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang

Premiere film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang

Dalam acara Gala Premiere dari film JJJLP ini, para pemeran seperti Sheila Dara Aisha, Rachel Amanda, serta Jerome Kurnia menghadiri acara sambil mengenakan koleksi perhiasan dari The Palace Jeweler. Tak ketinggalan, Marchella FP yang juga merupakan pencipta dari jagad atau universe NKCTHI pun turut berkilau dengan mengenakan kalung dan cincin dari The Palace Jeweler.

Seri Kasmaran yang dikenakan oleh Aurora, pemeran utama dalam film JJJLP, merupakan salah satu seri spesial dari The Palace Jeweler yang melambangkan insan yang sedang jatuh cinta. Diperankan oleh Sheila Dara Aisha, Aurora yang pergi merantau melanjutkan studinya di kota London mengalami berbagai pertemuan mulai dari kisah cinta hingga persahabatan yang semakin mendewasakan pribadinya. Kemunculan seri Kasmaran serta koleksi perhiasan The Palace Jeweler yang berkilau dalam film JJJLP ini disambut baik oleh para audiens yang hadir pada Gala Premiere.

Pada acara Gala Premiere ini, The Palace Jeweler juga menghadirkan booth spesial yang menampilkan koleksi perhiasan The Palace Jeweler yang dapat dinikmati secara visual oleh para audiens di Epicentrum Walk, Jakarta.

Dukungan The Palace Jeweler untuk film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang merupakan pengejawantahan dari komitmen The Palace Jeweler dalam menjadi bagian integral dari perjalanan para pemakainya. Melalui kisah JJJLP yang memperlihatkan dinamika hubungan keluarga, persahabatan, percintaan, bahkan perantauan ini tak lepas dari payung besar ‘sisi emosional manusia’. Payung besar itu pula yang selama ini menjadi inspirasi dari berbagai desain jewelry dari The Palace Jeweler. Karena, perhiasan kerap kali menjadi wujud spesial ungkapan emosi seseorang, bahkan sering kali digunakan pada momen spesial untuk merayakan suatu hal yang bermakna.

Sekilas tentang film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang

Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang merupakan karya sekuel dari film sebelumnya yang juga dirilis oleh production house Visinema dengan sutradara Angga Dwimas Sasongko, Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini (2019). Kisah apik yang akan menghiasi layar lebar pada 2 Februari 2023 ini berawal dari buku ilustrasi karya Marchella FP.

Sebagai karya sekuel, film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang fokus mengangkat cerita tentang salah satu tokohnya, Aurora, anak kedua dari keluarga Narendra yang berprofesi sebagai seniman. Dengan tema besar keluarga, persahabatan, percintaan, dan perantauan, film ini ingin menekankan kepada penonton bahwa keluarga adalah sebaik-baiknya tempat pulang. Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang juga menampilkan keresahan yang sangat relevan dialami oleh banyak orang, khususnya para anak muda yang sering merasa tidak fit in. Kelompok generasi muda ini umumnya memiliki keinginan meraih cita-cita yang sering kali tak dimengerti oleh orang lain.

Melalui kolaborasi bersama film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, The Palace Jeweler menunjukkan bahwa perhiasan lebih dari sekadar investasi penampilan; melainkan juga bentuk ungkapan spesial dari sisi emosional manusia. Value emosional ini juga yang diusung dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang melalui kisah sang tokoh utama, Aurora, dalam menghadapi berbagai konflik kehidupan.

Tunjukkan dukungan terhadap industri kreatif Indonesia dengan menonton film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang mulai 2 Februari 2023. Persiapkan diri untuk merasakan sisi emosional dari dinamika hubungan antar-manusia dalam film tersebut, seperti halnya The Palace Jeweler yang memberikan dukungan dengan dilatarbelakangi value yang sama.

Value tersebut juga tertuang dalam berbagai perhiasan berlian dan emas “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin” dari The Palace Jeweler. Detail informasi mengenai aneka koleksi perhiasan dan kolaborasi terbaru dengan pihak lain dapat diakses melalui website resmi The Palace Jeweler dan akun Instagram @thepalace_id.