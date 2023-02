Kunjungi Indonesia, Organisasi Advokat Malaysia Jajaki Kerja Sama dengan Peradi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi advokat Malaysia, Malaysian Bar mengunjungi DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk membahas sejumlah kerja sama dan berbagai kegiatan.

President of Malaysian Bar (MB), Karen Cheah Yee Lynn, dalam konferensi pers jelang jamuan makan malam atau welcome dinner di Jakarta, Rabu (1/2/2023), menyampaikan, alasan pihaknya memilih Peradi untuk melakukan berbagai kerja sama dan kegiatan.

Menurutnya, Peradi merupakan satu-satunya wakil organisasi advokat Indonesia di berbagai organisasi advokat internasional, yakni Presidents of Law Associations of Asia (POLA), Law Asia (The Law Association and The Pasific), dan International Bar Association (IBA).

Pihaknya telah lama mengenal Peradi karena sama-sama di organisasi tersebut.

“Kami telah menjalin hubungan dengan Peradi cukup lama, bertahun-tahun apabila kami pergi ke konferensi di luar negeri,” katanya.

Karen juga sempat menjelaskan bahwa Malaysia sama seperti Indonesia dan berbagai negara lainya, yakni menganut wadah tunggal (single bar) organisasi advokat.

“Kami sepakat bahwa single bar itu lebih sehat, is a must,” ujarnya.

Sedangkan untuk jumlah advokat di negeri jiran, lanjut Karen, totalnya sekitar 22 ribu. Adapun jumlah rakyat Malaysia sekitar 33 juta.

“Lebih kurang 1 peguam (advokat) kepada 1.571 warga,” katanya.

Kunjungan ini untuk menambah erat hubungan MB dengan Peradi serta meningkatkan berbagai kerja sama yang telah terjalin.

“Supaya peguam-peguam (advokat) di kedua negara bisa bekerja sama. Kami amat berterima kasih (kepada Peradi),” ucapnya.

Desmond Ho Chee Cheong dari MB, menambahkan, pihaknya juga mengundang Peradi untuk hadir dalam acara International Malaysian Law Conference yang akan dihelat MB pada Juli nanti di Malaysia.

“Ini mungkin titik permulaan untuk kerja sama tahun ini dan tahun ke depan,” tuturnya.

Ketua Umum (Ketum) DPN Peradi, Otto Hasibuan, mengaku gembira mendapat kunjungan dari jajaran pengurus MB untuk menjalin dan meningkatkan berbagai kerja sama serta menyelenggarakan berbagai kegiatan. Pihaknya juga akan menghadiri undangan MB.

