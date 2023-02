Menteri Ekspor Inggris Bertemu dengan Menteri-Menteri Jokowi di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ekspor Inggris Andrew Bowie melakukan kunjungan ke Jakarta pada 1 dan 2 Februari 2023.

Dalam pernyataannya lewat kedutaan Inggris di Jakarta, kunjungan Bowie ke Indonesia untuk mempererat kerjasama perdagangan antara Inggris dan Indonesia.

Hal ini menyusul komitmen yang telah dibuat lewat Peta Jalan Kerjasama (Partnership Roadmap) Inggris-Indonesia 2022-2024 dalam peningkatan perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi.

Pertemuan dengan Menkominfo Johnny G Plate, dilakukan 1 Feb 2023 di kantor Kemenkominfo untuk membahas transformasi digital Indonesia dan mempererat hubungan kedua negara di bidang ekosistem teknologi.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan UK-Southeast Asia Tech Week, Pekan Teknologi Inggris-Asia Tenggara perdana yang akan diadakan di Jakarta dan Bangkok pada 13-17 Maret tahun ini.

Baca juga: Indonesia dan Inggris Bahas Kerjasama Perkeretaapian dan Transportasi Laut

Pertemuan dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilakukan pada 1 Februari 2023, di kantor Kemenko Perekonomian.

Kedua menteri membahas peningkatan kerjasama bilateral, dimana saat ini kerjasama perdagangan Inggris dengan Indonesia bernilai lebih dari 3 miliar Poundsterling.

Pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dilakukan pada 2 Februari di Kantor Kemenhub, Jakarta.

Kedua menteri mendiskusikan kolaborasi antar pemerintah di bidang pembangunan perkeretaapian, sebagai bentuk dukungan bagi rencana pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Hal ini merupakan kelanjutan dari Letter of Intent tentang pengembangan perkeretaapian yang ditandatangani antara Inggris dan Indonesia pada November lalu, serta Pernyataan Keinginan (Expression of Interest) dari UK Export Finance (UKEF), agensi kredit ekspor Inggris, untuk menyiapkan pendanaan senilai 1.25 miliar dollar AS (senilai 1.1 miliar poundsterling) untuk mendukung pengembangan proyek MRT Jakarta.

Kedua menteri juga menyaksikan penandatanganan MOU tentang perkapalan komersial berkelanjutan.

Di dalamnya tercantum keinginan untuk mempererat kerjasama di bidang transportasi laut.