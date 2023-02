Jokowi Terpesona Aksi Drumband Banser di 1 Abad NU Bawakan We Will Rock You: Sekarang Seneng Queen

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) di resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Presiden Jokowi rupanya terpesona dengan aksi grup drumband yang tampil.

Baca juga: Jokowi, Megawati, dan Sejumlah Menteri Hadiri Resepsi 1 Abad NU, Erick Thohir di Barisan Banser

Dalam sambutannya Jokowi memuji drumband dalam acara tersebut yang membawakan lagu We Will Rock You milik band legendaris Queen.

"Tadi saya kagum betul drumband-drumbandnya Banser, tadi yang dibawakan We Will Rock You. Itu biasa yang dinyanyikan oleh Freddy Mercury dari Queen," kata Jokowi.

Presiden berseloroh bahwa Banser NU sekarang ini sudah menyukai band Queen. Pernyataan Presiden tersebut menuai tawa dan tepuk tangan peserta yang hadir.

"Sekarang Banser sudah seneng Queen," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi: Selama Satu Abad NU Beri Warna untuk Indonesia

Dalam sambutannya Jokowi juga menyinggung cuaca di Sidoarjo yang cukup terik pada Selasa pagi. Namun, dia mengatakan bahwa terik matahari tersebut menyehatkan karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh.

"Bapak-ibu sekalian, panas. Panasnya pagi hari ini adalah panas yang sehat karena vitamin D. Bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi panas yang sehat," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri acara Resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (7/2/2023). (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

Presiden bersyukur atas peran Nahdlatul Ulama (NU) untuk bangsa dan Negara. Menurut Presiden selama satu abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Indonesia.

“Dimana keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman (dibawa oleh nilai NU),” kata Presiden.

Baca juga: Spirit 1 Abad NU, Wujudkan Kemandirian Ekonomi Lewat 4 Agenda Strategis ini

Presiden yakin memasuki abad kedua inshaAllah NU akan tumbuh makin kokoh. NU menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat.

“Memberikan contoh hidup adab islam yang baik, menjunjung akhlakul kharimah dan adat ketimuran, tata karma, unggah ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong-royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman,” katanya.

--