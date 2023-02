Antisipasi Penjahat Keuangan Masuk Koperasi, Pemerintah akan Revisi UU 25/1992

Tribunnews/JEPRIMA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan kata sambutan pada acara Press Conference Peluncuran Cikarang International City (CINITY) di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, (1/2/2023). CINITY berkomitmen menjadi The First & Biggest CBD di Cikarang melalui kehadiran The Largest Outdoor Shopping Street seluas 35ha pada fase awal. Terdapat berbagai International Themed Cluster dari London, Korean, Jepang, dan Moroccan yang menciptakan sebuah shopping experience yang berbeda. Tribunnews/Jeprima