Aksi Menko Luhut Panjaitan yang Tampil Garang di WEF Swiss Tuai Pujian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tampil tegas, bahkan garang saat dia menjadi pembicara di World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss.

Jenderal yang kenyang pengalaman di pasukan komando itu memang benar-benar menjadi dirinya sendiri di forum internasional itu: tegas, cepat, tidak suka hal bertele-tele, apalagi yang sekadar retorika bermanis-manis di bibir.

"Because sometimes I experienced too much discussions. So I told my counterpart from the US, John Kerry, why don't we do like this: we propose. Anything you advice to us, we're very welcome, but one thing, don't disturb our economic growth!"

Luhut menjelaskan ketidaksukaannya terhadap diskusi yang kadang terlalu banyak tanpa aksi.

Dia mengatakan kepada mitra dari Amerika Serikat, John Kerry (pernah menjadi kandidat Presiden AS namun kalah dari George Bush), bahwa Indonesia sangat terbuka dengan saran dan usulan apa pun.

Tetapi satu hal yang tak bisa ditawar, jangan ganggu pertumbuhan ekonomi RI.

"Menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia adalah hal yang mutlak dan saya yakin negara-negara Asean lain juga memiliki pendapat yang sama,” ujar Luhut dalam unggahan resmi, Kamis (19/1/2023).

Dalam kesempatan yang sama, LBP mengungkapkan Indonesia juga awalnya diragukan bisa sukses menyelenggarakan KTT G20 tahun lalu di Bali. N

amun, dia mengatakan Indonesia berhasil mengubah stigma tersebut menjadi sebuah kesuksesan yang luar biasa.

“Jika KTT G20 saja dapat diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian dari seluruh negara, maka KTT ASEAN 2023 juga dapat mengulangi kesuksesan yang sama,” imbuhnya.

Tuai Pujian

Potongan video forum itu pun beredar luas di berbagai platform media sosial selain media massa mainstream.

Apresiasi terhadap ketegasan dan artikulasi luar biasa LBP di forum itu berdatangan dari semua kalangan, tidak saja dari pihak-pihak yang mendukung pemerintah, tetapi juga dari mereka yang kerap berseberangan.

Sementara itu, akun twitter @TxtdariHI yang sering memuat konten tentang hubungan internasional mengunggah ulang klip video dan menuai tiga ribuan retweets, hampir 10 ribu likes.