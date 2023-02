40 Ucapan Selamat Peringatan Isra Miraj 1444 H/2023 Bahasa Inggris, Untuk Pesan hingga Status Sosmed

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 40 kumpulan ucapan peringatan Isra Miraj yang diperingati pada hari ini, Sabtu (18/2/2023).

Diketahui, Isra Miraj merupakan tanda mukjizat Isra terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.

Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab.

Isra Miraj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam pada 621.

Isra Miraj digambarkan sebagai perjalanan fisik dan spiritual (rohani) yang bersumber dari kitab suci umat Islam Al-Quran surat Al Isra dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Mengutip Huffpost, Isra Miraj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Mekah ke masjid terjauh, yaitu Masjid Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke surga, dimurnikan, dan diberi perintah bagi umat Islam untuk salat lima kali sehari.

Pada kalender Islam, Isra Miraj secara umum diperingati pada hari ke-27 bulan Rajab. Isra Miraj terdiri dari dua bagian perjalanan utama yaitu perjalanan ke masjid terjauh (Isra) dan ke surga (Miraj).

Lantas, berikut kumpulan ucapannya menggunakan bahasa Inggris, dirangkum Tribunnews.com dari createcustomwishes.com dan bestmessage.org.

Cocok digunakan untuk berbagi pesan, hingga update status di sosial media (sosmed).

1. Forgiveness gives us a kind and special feeling. Let us celebrate today by forgiving each other’s mistakes.

2. On this Isra and Mi’raj night, let us celebrate the night journey and the holy ascension.

3. We wish you a blessed day!! Our best wishes on the observance of Al Isra’a Wal Mi’raj 2023 May this miraculous & inspirational night bring you all the blessings

4. This Isra Miraj 2023 let us take the chance to preach to the students about the holy night journey of Prophet Muhammad.

Kumpulan ucapan selamat Isra Miraj 1444 H yang jatuh pada Sabtu, 18 Februari 2023. Ucapan selamat Isra Miraj berisi doa dan kata-kata baik yang bisa dibagikan ke WA. (vecteezy.com)

5. Let us remember Isra Wal Mi’raj night as the night of forgiveness. Happy Isra Miraj 2023!