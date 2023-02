Sekjen Kemhan dan KSAU Tinjau Langsung Hercules C-130J Baru yang Bakal Dikirim dari AS Pekan Depan

Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mendampingi KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dalam acara delivery first pesawat C-130 J dari Lockheed Martin kepada TNI AU di pabrik Lockheed Martin Marietta Georgia AS pada Senin (21/2/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mendampingi KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dalam acara delivery first pesawat C-130J dari Lockheed Martin kepada TNI AU di pabrik Lockheed Martin Marietta Georgia AS pada Senin (21/2/2023).

"Pesawat angkut berat Super Hercules C-130J pesanan TNI AU tersebut diterbangkan dari pabriknya Lockheed Martin Aerospace, Georgia Amerika Serikat, pada 28 Februari 2023 dan akan tiba di tanah air, pada 6 Maret 2023," kata keterangan Biro Humas Setjen Kemhan di laman resmi Kemhan pada Rabu (22/2/2023).

Penyerahan first delivery C-130 J dilakukan oleh Vice President & General Management for mobility and Maritime Mission Lockheed Martin Rod Mc Lean disaksikan Dubes RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk AS, Rosan Roslani.

Sebanyak tiga penerbang TNI AU akan ikut dalam penerbangan pertama dari AS ke Indonesia.

TNI AU sebelumnya telah melaksanakan pengadaan 5 pesawat C-130J Super Hercules yang akan datang secara bertahap mulai Maret 2023, Juni 2023, Juli 2023, Oktober 2023 serta Januari 2024.

Selanjutnya, pesawat akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanaksuma Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan rencananya pesawat C130J yang baru akan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada 6 Maret 2023.

Indan mengatakan pesawat tersebut akan diterbangkan ke Indonesia pada 28 Februari 2023 dari pabrik Lockheed Martin di Marietta Georgia Amerika Serikat.

Rencananya, kata Indan, kelima pesawat tersebut akan tiba di Indonesia secara bertahap.

Untuk itu, kata dia, sebanyak tiga awak pesawat dari TNI AU akan dikirim untuk menjemput pesawat baru tersebut.

Hal tersebut disampaikannya usai silaturahmi dan dialog santai bersama jajaran Dispenau di Jakarta Timur pada Selasa (21/2/2023).

"Kan tiba diperkirakan tanggal 6 Maret. Ini adalah bagian dari awal pengiriman Hercules, kemudian kedatangan berikutnya direncanakan bulan Juni, Juli, Oktober, dan Januari tahun depan di akhir ya," kata Indan.

"Hercules ini berikutnya akan ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusumah untuk dioperasikan. Kemudian disiapkan juga ada tiga awak pesawat yang akan ikut dalam penerbangan feri tersebut dari Georgia menuju Jakarta," sambung dia.

Indan mengatakan nantinya kehadiran lima pesawat Hercules C130J tersebut nanti akan mepengkapi kebutuhan pesawat angkut TNI AU.

Saat ini, kata dia, sudah ada tiga skadron Hercules yakni Skadron 31 Halim Perdanakusuma Jakarta, Skadron 32 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan Skadron 33 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

"Saya kira kedatangan lima pesawat Hercules tipe J ini akan banyak memenuhi kebutuhan kita akan transportasi berat, transportasi personel, ataupun kargo yang dibutuhkan oleh kita," kata dia.