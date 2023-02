Guru Besar IPB Kenalkan Gagasan Nusantaranomics untuk Selamatkan Indonesia dari Ancaman Resesi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru besar Ekonomi Politik IPB yang juga Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri mengemukakan gagasan Nusantaranomics atau sistem ekonomi-politik untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi.

Sistem ekonomi-politik tersebut yakni berlandaskan pada ekonomi lokal yang bersumber dari nilai-nilai budaya lama di masyarakat.

Gagasan ini dituangkan Didin dalam buku Nusantaranomics yang akan diluncurkan pada Senin, 27 Februari 2023 mendatang.

"Semacam tesis saya yang terbukti ketika krisis 1998 dan krisis pandemi sekarang. Dari kekuatan ekonomi lokal, membuat Indonesia tidak terperosok pada jurang resesi yang dalam," kata Didin dalam keterangannya, Jumat (24/2/2023).

Didin menyampaikan gagasan yang dikembangkannya merupakan wujud atas sistem ekonomi Pancasila, dengan memperlihatkan kekuatan model kewirausahaan asli khas masyarakat Nusantara.

Selain itu ia menyebut gagasannya juga berangkat dari sistem ekonomi di Indonesia yang masih cenderung berbasis materialisme.

Menurutnya, sistem tersebut harus diubah demi membangun kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat luas.

Guru besar Ekonomi Politik IPB yang juga Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhur. (Istimewa)

Ia pun berharap gagasan Nusantaranomics dapat menjadi rujukan bagi para stakeholder ekonomi di Indonesia agar mengedepankan orientasi pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Bukan hanya menguntungkan pribadi dan golongan tertentu.

"Saya percaya perekonomian daerah mempunyai resiliensi di dalam ketahanan ekonomi yang bukan hanya bisa menjadi jangkar ekonomi daerah, melainkan jangkar bagi ekonomi nasional," terang pendiri Lembaga Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) ini.