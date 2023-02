Indonesia Dukung Resolusi PBB untuk Dorong Perdamaian di Ukraina

Boneka beruang dan mainan, mewakili anak-anak yang diculik setelah perang di Ukraina, terlihat di lapangan selama acara yang diselenggarakan oleh LSM Avaaz dan pengungsi Ukrania di Rond-point Schuman di Brussel pada 23 Februari 2023, untuk menandai ulang tahun pertama Rusia invasi ke Ukraina. (Photo by NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP) / Belgium OUT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu tahun setelah agresi Rusia ke Ukraina, pertemuan lanjutan Emergency Special Session (ESS) ke-11 Majelis Umum PBB kembali dilaksanakan di New York, pada Kamis, 23 Februari 2023.

Pertemuan mengadopsi Resolusi Majelis Umum PBB berjudul “UN Charter principles underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”.

Resolusi didukung mayoritas negara anggota PBB sebanyak 141 negara, termasuk Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menyatakan dukungan Indonesia diberikan karena pokok dan semangat resolusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan hukum internasional.

Hal ini termasuk resolusi konflik secara damai, penghormatan terhadap HAM dan penegakan hukum.

"Langkah Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk terus mendorong agar kedua pihak yang berkonflik kembali ke meja perundingan," ungkap Kemlu RI lewat pernyataan, Jumat (24/2/2022).

Indonesia meyakini tanggung jawab mengakhiri perang terletak pada kedua pihak berkonflik.

Indonesia juga akan terus mendorong Komunitas internasional untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terlaksananya perdamaian di Ukraina.

"Bagi Indonesia pendekatan zero-sum game dalam perang Ukraina tidak akan menyelesaikan masalah."