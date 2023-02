Kedutaan Besar Jepang Helat Perayaan HUT ke-63 Kaisar Naruhito di Jakarta, JK hingga Anies Hadir

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kedutaan Besar Jepang di Indonesia menghelat perayaan ulang tahun ke-63 Kaisar Jepang Naruhito di Hotel Mulia Jakarta, pada Kamis (23/2/2023).

Kaisar Jepang Naruhito merupakan kaisar ke-126 Jepang yang lahir di Tokyo pada 23 Februari 1960.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji menggarisbawahi pentingnya Jepang menjalin persahabatan yang kuat dengan Indonesia dan ASEAN.

Salah satu proyek kebanggan Jepang di Indonesia adalah MRT, yang menurutnya menjadi simbol kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang.

"MRT sangat amat diapresiasi dan telah secara drastis mentransformasi gaya hidup banyak orang Jakarta," kata Kanasugi.

Perayaaan ulang tahun Kaisar Jepang dimeriahkan oleh tari tradisional Jepang dan tradisi tabuh gendang khas Jepang yang dikenal dengan tradisi Taiko.

Ornamen hingga makanan khas Jepang seperti sushi, mie soba, tempura, dan sajian daging wagyu khas Jepang yang perkilonya mencapai Rp 1,2 juta hingga Rp 3 juta juga turut disajikan pada acara HUT Kaisar Jepang di Hotel Mulia.

Kedutaan Jepang di Jakarta juga memanfaatkan momen ini sebagai ajang promosi produk-produk unggulan dari Jepang.

Perayaan ulang tahun Kaisar Naruhito di Jakarta dihadiri sejumlah tokoh nasional Indonesia, salah satunya Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Sebagaimana diketahui, tahun lalu Jusuf Kalla menerima penghargaan dari Kaisar Jepang yakni Bintang Jasa "The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun" atau Lencana Agung Orde Matahari Terbit dari Kaisar Jepang Naruhito.

Baca juga: Kaisar Naruhito Hari Ini Berulang Tahun, Senang Dapat Bicara Langsung ke Rakyat Pasca Pandemi

Penghargaan diberikan langsung oleh Kaisar kepada JK pada Mei 2022 lalu, dimana penghargaan ini merupakan yang tertinggi dalam kategori Orde Matahari Terbit.

Selain dihadiri JK, perayaan ulang tahun Kaisar Jepang juga dihadiri Anies Baswedan; Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif; Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi; Mantan Menpora, Zainuddin Amali; Sekjen ASEAN hingga perwakilan dari Kedutaan Asing di Jakarta.