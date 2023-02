Dukung Ekonomi Hijau Indonesia, Pegadaian Meraih The Best Green Program 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan "The Best Green Program" dalam ajang The Indonesia Green Awards 2023 berkat inovasi di bidang lingkungan dengan program unggulan Memilah Sampah Menabung Emas (MSME), sebuah perhelatan apresiasi lingkungan hidup inisiasi La Tofi School of Social Responsibility yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (23/02/2023).

Mengusung tema "No Poverty Net Zero Emission", penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, Velix Wanggai dan La Tofi selaku pendiri dan Chairman La Tofi School of Social Responsibility kepada Senior Vice President Divisi TJSL PT Pegadaian, Rully Yusuf.

Dalam pelaksanaan program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, PT Pegadaian dianggap berhasil berkontribusi dalam peran serta pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menitikberatkan pada kesimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan Program TJSL yang dijalankan oleh Pegadaian diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sejumlah program unggulan yang telah dijalankan Pegadaian juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Melalui Program Memilah Sampah Menabung Emas (MSME) ini, Pegadaian terus berkontribusi dan memberi arti terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Kami terus mendukung penambahan jumlah Bank Sampah di seluruh penjuru nusantara, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan literasi dan edukasi mengenai pemilahan sampah dan manfaatnya secara ekonomi ditukarkan dengan tabungan emas,” jelas Eka.

Rully menambahkan, Program TJSL Pegadaian berangkat dari fenomena permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti banjir, pencemaran, serta merusak estetika lingkungan. Banyak orang menganggap sampah sebagai barang yang tidak berguna, padahal dapat menjadi keuntungan tersendiri jika dikelola dengan baik.(*)

“Memilah Sampah Menabung Emas (MSME) mulai dijalankan oleh PT Pegadaian sejak tahun 2018. Awalnya untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik agar bernilai ekonomi. Keberlanjutan program ini tidak lepas dari semangat gerakan masyarakat pro lingkungan, yaitu 74 bank sampah binaan PT Pegadaian di seluruh Indonesia yang sangat giat melakukan edukasi dan kegiatan operasional bank sampah setiap harinya,” ungkap Rully.