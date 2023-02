Inilah Curahan Hati Anak Ferdy Sambo Soal Keadaan Rumahnya hingga Keluhkan Soal Kunjungan

TRIBUNNEWS.COM – Terdakwa kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat kini telah mendapatkan vonis hukuman mati.

Adapun istri dari Ferdy Sambo, Putri Candrawathi divonis selama 20 tahun penjara.

Atas vonis tersebut, putri Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica kini juga menjadi sorotan.

Trisha Eungelica Ardhyana memang dikenal cukup aktif dalam media sosial dan kerap membagikan berbagai kegiatannya sehari-hari.

Melalui unggahan Instastory-nya, Trisha membuka kesempatan tanya jawab dengan pengikutnya.

Salah satu pengikutnya pun kemudian mempertanyakan keadaan rumahnya saat kini tak lagi ada Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi lantaran keduanya tengah menjalani masa hukumannya masing-masing.

Unggahan anak Ferdy sambo, Trisha Eungelica yang mengungkapkan kondisi rumahnya terasa sepi. (Instagram @trisha_eungelica)

Diakui Trisha, kediamannya itu kini terasa sepi tanpa kehadiran ornag tuanya.

“Gimana rasanya stlh dirumah tanpa ayah dan ibumu,keseharianmu tris,” tanya salah satu warganet kepada Trisha.

"Sepi, bcs they are the heart of this house," jawab Trisha Eungelica melalui akun instagramnya @trishaeas, pada Sabtu, (25/2/2023).

Tidak hanya itu saja, Trisha juga mengaku sulit bertemu dengan orang tuanya sendiri.

Hal ini karena Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi ditahan di rutan yang berbeda.

Ferdy Sambo saat ini masih ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Putri Candrawathi berada di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Rupanya hal tersebut membuat Trisha lebih sulit bertemu dengan orang tuanya.

Melalui unggahannya tersebut, Trisha menyebut tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya di waktu yang sama.

"Cape, soalnya satu hari ke mama, dihari lain ke papa kok keknya ketemu ortu sulit ya," ungkap Trisha Eungelica.

Tidak hanya di Instagram saja, Trisha juga terbilang aktif di akun Tiktok pribadinya.

Bahkan, Trisha terlihat tak ada hal besar yang terjadi pada hidupnya.

Hal tersebut juga menjadi sebuah pertanyaan dari warganet mengenai sosok Trisha yang selalu terlihat kuat.

"How do you stay strong despite the stuff that are happening with your parents." tanya pengikutnya.

Meski faktanya kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Trisha mengaku hanya memasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta.

"Berdoa dan tetap berhubungan dengan Tuhan adalah cara terbaik agar aku tetap waras, karena aku tahu Tuhan gak bakal meninggalkanku," jawab Trisha.

(Tribunnews.com/Linda)