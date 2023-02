Alumni Vaganza Jadi Ajang Temu Kangen Para Jebolan Universitas Trisakti

Ikatan Alumni Universitas Trisakti (IKA Usakti) menggelar 'Alumni Vaganza' bertema We Are One, Sabtu (25/2/2023) lalu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reuni merupakan suatu momen yang selalu dinantikan mereka yang telah lama bertemu dengan saudara, kawan, komunitas bahkan rekan satu amlamater kampus.

Hal ini pula yang dilakukan Ikatan Alumni Universitas Trisakti (IKA Usakti) yang mengadakan acara besar-besaran 'Alumni Vaganza' pada Sabtu (25/2/2023) lalu, dalam rangka memperingati HUT ke-38.

Mengangkat tema 'We Are One', Aacara reuni ini dihadiri oleh seluruh alumni Universitas Trisakti dari lintas fakultas, jurusan maupun angkatan, dan resmi dibuka oleh Wakil Rektor II, Dr. Khomsiyah, Ak, CA, FCMA, CGMA, CRIB serta Ketua IKA Usakti, Tb Robby Budiansyah, ST.

Robby mengatakan, selain untuk memperingati hari jadi Ikatan Alumni Universitas Trisakti yang ke-38, acara ini juga menjadi wadah nostalgia dan temu kangen bagi para alumni yang sudah lama tidak bertemu.

"Sesuai dengan tema We Are One, kita ingin alumni selalu kompak dan solid bersatu agar mampu memberikan manfaat terbaik di antara sesama alumni, almamater Universitas maupun adik-adik mahasiswa Universitas Trisakti," kata Robby, dalam keterangannya, Selasa (28/2/2023).

Gelaran acara yang didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan konsep Pentas Seni Budaya berbasis Komunitas ini, diawali dengan rangkaian kegiatan olahraga bersama yakni Fun Walk, Fun Bike, Fun Run yang dimulai pada pukul 06.00 WIB.

Kemudian pelepasan rombongan peserta yang diiringi tarian kesenian khas Betawi Gambang Kromong.

Selanjutnya rombongan peserta finisher kembali disambut oleh Tradisi Kesenian Palang Pintu, kemudian berlanjut ke acara pentas musik yang dimulai pukul 10.00 WIB dan dibuka oleh Tarian Khas Betawi yang membuat acara ini semakin meriah.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Alumni Vaganza, Neil Banderas menyebut bahwa ratusan peserta olahraga maupun pengunjung yang hadir dalam acara alumni terbesar pertama itu merupakan seluruh alumni dari lintas fakultas dan angkatan, jajaran universitas, keluarga serta kerabat dari alumni.

Plt Wakil Rektor III, Ir. Yoska Octaviano, MT., pun menyampaikan apresiasinya terhadap alumni yang telah mengadakan kegiatan besar pertama pasca pandemi virus corona (Covid-19) selama 2 tahun terakhir ini.

"Saya berharap alumni dapat terus berperan dan berkontribusi untuk kemajuan universitas, karena banyak dari para alumni Universitas Trisakti adalah orang-orang hebat," kata Yoska.

Beberapa tamu penting yang hadir di antaranya, Ketua Gerakan Pramuka Indonesia Adhyaksa Dault, Mantan Rektor Universitas Trisakti Ali Gufron, Direksi Bank BNI dan banyak tokoh senior dari alumni lainnya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan pameran puluhan mobil klasik dan motor dari komunitas alumni.

Peserta juga dapat berkeliling dan berbelanja di Bazaar UKM dari para alumni yang digelar di acara Alumni Vaganza.

Para artis alumni yang pentas dalam Alumni Vaganza diantaranya Badai, Asti Asmodiwati, Bella Saphira, Julian, Eramono, Mix Trisakti Reunion Band, Putut Mahendra, Natasha & Friends, Pamela Ghania, Sudenly Band, Abbey Road Band, Eruption Band, Iko Jamaica Cafe, Hanum, Nopletmumu Band, USB, PSMUT dan Finalis Putri Indonesia, Fransisca Chika.