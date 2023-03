AHY ke Anies Baswedan: You Are The Leader, Superstar!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memuji bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin.

"You are the leader, you are the superstar, and you will command Koalisi Perubahan ini," kata AHY saat menerima kunjungan Anies ke markas Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Kepada Anies, AHY menegaskan bergerak atau tidaknya Koalisi Perubahan tergantung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all," ujarnya.

Dia menjelaskan Partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh kepada Anies untuk maju di Pilpres 2024.

"Agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat tapi juga menang dan membawa perubahan dan perbaikan bagi kita semua," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY meyakini keinginan untuk perubahan dan perbaikan semakin besar dalam Pemilu 2024.

"Ini bukan hanya dugaan atau asumsi belaka tetapi juga berdasarkan aspirasi dan suara lantang masyarakat kita di berbagai penjuru Tanah Air," imbuhnya.