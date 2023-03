Demokrat Dukung Anies Baswedan Capres, AHY: Kami Siap Berikan Dukungan Penuh untuk Menang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya telah solid bersama Nasdem dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan AHY saat konferensi pers usai pertemuan dengan Anies Baswedan di DPP Partai Demokrat, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

“Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati bahwa semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar,” katanya.

Ia mengatakan bahwa dengan dukungan ini, maka Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Anies Baswedan untuk memimpin.

Demokrat, lanjut AHY, akan mendukung penuh keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Pak Anies Baswedan akan membimbing kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat tapi juga menang dan membawa perubahan dan perbaikan bagi kita semua,” tuturnya.

Dengan Bahasa Inggris, AHY pun memuji Anies bahwa dirinya merupakan sosok pemimpin dan sang bintang.

Sehingga, lanjut dia, Koalisi Perubahan yang dijajaki Demokrat, Nasdem dan PKS dapat memulai perjalanan menjelang Pilpres 2024.

“You are the leader, you are the superstar and you will command Koalisi Perubahan ini, sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dengan deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden yang telah dilakukan partainya pada 26 Januari 2023 lalu, maka gabungan partai politik untuk membangun koalisi perubahan sudah lengkap.

AHY menyampaikan Demokrat solid bersama Nasdem dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.

"Artinya, ya sudah lengkap. Sudah lengkap gabungan partai politik untuk membangun koalisi perubahan," kata AHY dalam konferensi pers bersama Anies di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Terlebih Majelis Tinggi Partai Demokrat telah resmi memilih Anies untuk didukung sebagai capres. Anies pun menerima pinangan tersebut.

"Semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar," tutur.

Demokrat pun lanjut AHY, juga satu suara seperti Nasdem dan PKS untuk menyerahkan keputusan menentukan sosok calon wakil presiden kepada Anies selaku capres.

"Tentu dalam satu paket itu, kami menyerahkan kepada beliau untuk bisa menentukan pasangannya yang tentunya memiliki sejumlah kriteria yang diyakini juga bisa meningkatkan kans kemenangan dan kesamaan visi perubahan," katanya.