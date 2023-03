Nadiem Makarim: Indonesia Diproyeksikan Jadi Salah Satu Kekuatan Besar Dunia

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan Indonesia bakal mencapai bonus demografi di masa depan.

Bahkan, menurut Nadiem, Indonesia diprediksi bakal menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia.

"Presiden menekankan pentingnya momentum tersebut. Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia," ujar Nadiem dalam acara The Future of Vocational Education and Inclusivity di Gandaria City, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Menurut Nadiem, sumber daya manusia (SDM) yang unggul dibutuhkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi di dunia.

Dirinya menilai tantangan perubahan di masa depan semakin cepat terjadi

"Menuntut SDM yanh sangat unggul, tapi juga adaptif, kreatif dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kita tidak akan tahu masa depan seperti itu, tapi pasti ada perubahan yg semakin cepat," kata Nadiem.

Baca juga: Gubernur NTT Tak Mau Cabut Aturan Masuk Sekolah Jam 05.00, DPR Minta Menteri Nadiem Bersikap

Nadiem mengatakan dunia pendidikan dengan dunia industri harus sinergi dalam mencetak SDM unggul.

"Dunia pendidikan dan DUDI harus menguatkan kolaborasi. Ini adalah pernikahan, artinya permanen antara dunia pendidikan dan DUDI harus nyambung," tutur Nadiem.

Kemendikbudristek, menurut Nadiem, berupaya menghadirkan pendidikan yang inklusif.

Pendidikan vokasi, kata Nadiem, telah menghadirkan akses pembelajaran untuk semua pihak demi mencetak SDM unggul.

"Menyambut Indonesia Emas 2045 ini, kita harus memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan situasi memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas," pungkas Nadiem.