Akademisi Australia: Kegiatan Komunikasi di Era Digital Mampu Pengaruhi Pilihan Publik

Director Australian National University, Ross Tapsell, pada The UBM Studium Generale ke-11 yang digelar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia (UBM).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Director Australian National University, Ross Tapsell, mengatakan ilmu komunikasi banyak memfokuskan diri pada melakukan analisa konten.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ross dalam The UBM Studium Generale (TUSG) atau kuliah umum ke-11 mengangkat tema “Digital Society and Communication Power in Indonesia” yang digelar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia (UBM).

"McLuhan mengatakan saat ini yang terpenting konten melainkan teknologi. Digital menjadi mediumnya dan pesan menjadi sedemikian terpolarisasi," ungkap Ross melalui keterangan tertulis, Rabu (8/3/2023).

Dirinya mengatakan keberadaan media atau sarana dalam penyampaian pesan menjadi esensi pesan itu sendiri.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Dewan Pers Ajak Media Massa Jaga Kode Etik Jurnalistik

Ross juga mengingatkan pentingnya pemilihan, penggunaan, bahkan mengetahui kekuatan medium untuk menyampaikan pesan kepada audiens.

Sehingga kemungkinan pesan tidak tersampaikan dengan baik dapat dihindari.

"Ini sebabnya, siapapun yang tertarik dan ingin terjun dalam dunia komunikasi wajib mempelajari bagaimana masyarakat di era digital ini memilih dan menggunakan teknologi dalam komunikasi sehari-harinya," ucap Ross.

"Dan bagaimana kegiatan komunikasi ini pun mampu memberikan pengaruhnya pada sebuah keputusan bahkan pilihan," tambah Ross.

Patricia Robin, Koordinator Humas The UBM Studium Generale menjelaskan gelaran kuliah umum UBM merupakan bentuk komitmen UBM dalam merespons perubahan yang terjadi.

"UBM adalah universitas yang selalu tanggap atas perkembangan teknologi dan industri di era digital," ungkapnya.

Selain kuliah umum, prodi Ilmu Komunikasi UBM memiliki berbagai mata kuliah yang kontekstual dengan keadaan saat ini seperti Event Management, Digital Customer Journey, Multimedia Editing, Digital Broadcasting.

Kegiatan rutin kuliah umum TUSG menjadi sarana bagi UBM untuk membuka pintu ilmu bagi sivitas akademikanya untuk dapat bertatap mata langsung dengan para ahli internasional di bidang ilmu terkait.