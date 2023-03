Saat SBY dan AHY 'Menggoyang' Kota Solo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerinduan masyarakat Solo terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat terasa pada Sabtu (11/3/2023) malam.

Ribuan pengunjung Festival Kuliner Indonesia yang dilaksanakan di lapangan Benteng Bastenburg Solo berebut ingin menyalami dan berfoto dengan SBY.

Malam mingguan di arena jajanan rakyat tersebut tambah meriah karena putera sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan isteri Annisa Pohan juga terlihat hadir.

Pengunjung anak muda Solo terlihat sangat antusias ingin mengabadikan momen kebersamaan dengan AHY dan Annisa.

Pengunjung terus merapat dan mengiringi SBY, AHY, Annisa Pohan dan rombongan melewati ratusan stan makanan hingga menuju tempat yang disiapkan penyelenggara.

Suguhan jajanan rakyat mulai dari tengkleng solo, sate, bakmi jawa, nasi goreng, hingga minuman khas rakyat seperti ramuan beras kencur dan kelapa muda yang disajikan ikut dilahap.

Sementara dari pentas hiburan, pembawa acara atau MC dan pemain musik ikut mengiringi dengan suguhan lagu-lagu yang membuat suasana makin hangat. Suasana terlihat sangat cair karena rakyat yang berusaha mendekati SBY dan AHY juga ikut bersantap dan menikmati musik dan lagu.

Hingga akhirnya, MC mendaulat AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat untuk naik ke atas pentas. AHY didampingi Annisa Pohan menggoyang pengunjung dengan lagu pembuka, Pergi Pagi Pulang Pagi.

Ratusan pengunjung pun ikut berjoged sambil berusaha dapat mengambil momen keceriaan tersebut. Dua lagu berikutnya yakni, Pamer Bojo dan Ojo Dibandingke membuat pesta rakyat tersebut makin semarak.

Sementara di sisi lain, SBY dengan sabar melayani rakyat Solo yang ingin berfoto dan bersalaman. Usai AHY menggoyang pengunjung, giliran SBY naik ke pentas ikut menyapa. SBY membalas rasa kangen rakyat Solo seraya mendoakan supaya semuanya sehat.

"Saya doakan bapak dan ibu semua sehat-sehat. Saya punya memori yang bagus dengan Solo. Saya doakan Solo tambah maju. Makanan rakyat Indonesia enak-enak dan disukai banyak orang," kata SBY dari atas panggung.

Dua lagu yang dinyanyikan SBY berjudul, Selalu Cinta dan Have You Ever Seen The Rain menutup kebersamaan SBY dengan pengunjung Festival Kuliner Indonesia di Kota Solo. Masyarakat menikmati dan memadati tempat sekitar panggung dan ikut bernyanyi.

Sekitar dua jam sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 wib SBY, AHY dan Annisa Pohan serta rombongan beranjak dan berpamitan dengan rakyat Solo pengunjung acara jajanan rakyat.