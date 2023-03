Dukung Akselerasi Transformasi Digital, Digital Hub Bersama KUMPUL.ID Gelar DNA Demoweek

TRIBUNNEWS.COM – Sinar Mas Land terus mendukung kemajuan ekosistem startup digital potensial di Indonesia melalui gerakan Digital Hub Next Action (DNA) yang diwujudkan dengan berbagai program termasuk Demoweek. Kali ini, program Demoweek diselenggarakan Sinar Mas Land bekerja sama dengan KUMPUL.ID untuk menciptakan ruang belajar, kolaborasi, dan berkoneksi di antara para pelaku industri startup. DNA Demoweek dilaksanakan selama dua hari, mulai dari 8-9 Maret 2023 di Marketing Office Sinar Mas Land, BSD City. Acara ini turut dihadiri oleh Bonifasius Wahyu Pudjianto (Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Restog Krisna Kusuma (Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Restog Krisna Kusuma mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan digital startup yang pesat di Asia Tenggara. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain populasi yang besar, keberadaan infrastruktur digital yang cukup baik, serta meningkatnya akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung akselerasi transformasi digital, kami mengajak para stakeholders bersama dengan pemerintah untuk berfokus dalam menyehatkan ekosistem startup potensial di Indonesia, mulai dari learning process, pitching, hingga business matching agar para pelaku industri startup ini dapat berkembang lebih pesat. Semoga adanya program DNA Demoweek ini juga dapat meningkatkan jumlah startup di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi startup digital Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.”

CEO Digital Technology Ecosystem and Development Sinar Mas Land – Irawan Harahap menyampaikan, “Program DNA yang diinisiasi oleh Sinar Mas Land melalui Digital Hub merupakan sebuah gerakan dalam ekosistem startup yang bertujuan untuk memacu kemajuan perusahaan-perusahaan rintisan (startup). Gerakan ini mengakselerasi berbagai jenjang usaha rintisan, mulai dari tahap inisiasi atau ideation, tahap pendanaan atau investment, hingga tahap incubation and acceleration. Dalam acara DNA Demoweek, kami mempertemukan ratusan startup dengan pelaku industri digital dari berbagai perusahaan modal ventura agar mereka dapat berinteraksi secara langsung dan menjaring network. Semoga kegiatan ini bisa menjadi bekal dan motivasi mereka dalam mengembangkan bisnisnya.”

Program DNA Demoweek tahun ini mengusung tema ‘Learn, Pitch, and Connect Together’ yang menghadirkan berbagai rangkaian acara mulai dari talk show, startup flash pitching, and business matching with stakeholders bersama lebih dari 20 Venture Capitals, 30 Private Company, dan 100 Startups. Pada hari pertama, kegiatan talk show membahas topik Pitching Technique to Convince Investors yang disampaikan oleh Clarrisa Tabalujan (Investment BRI Ventures), Johnathan Bryan (Chief Platform Officer KoinWorks), Ferdy Nandes (General Manager), dan Valerianus Ian Sulaiman (VP of Investments Trihill Capital). Pada hari kedua, kegiatan talk show membahas topik Sustainable Financial Management: from Investor Money to Profit yang disampaikan oleh Abdul Qifli Sangadji (Co-Founder & CTO Jojonomics), Bayu Seto (Partner Living Lab Ventures), dan Viktor Ramli Kwan (SVP Business Development Doku).

Dalam acara tersebut, para peserta mendapatkan kesempatan bertemu secara langsung dengan para venture capitals seperti Living Lab Ventures, BRI Ventures, ATM Capital, Sinar Mas Digital Venture, Venturra, Vertex Ventures, Trihill Capital dan banyak perusahaan investasi lainnya. Beberapa venture capitals juga mengulas strategi dalam membuat outstanding business pitch sehingga dapat meyakinkan para investor untuk mendukung perkembangan bisnis para pelaku startup. Selain itu, para peserta juga dibekali dengan beragam materi pembelajaran terkait strategi untuk memaksimalkan manajemen keuangan yang sustainable dari bisnis yang dikelola serta menjalin kolaborasi bersama para investor untuk menciptakan dampak yang lebih besar serta keuntungan yang tinggi dan berkelanjutan.