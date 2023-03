Pecahkan Rekor MURI, ParagonCorp Gelar Novo Club Dihadiri Lebih dari 30.000 Mahasiswa Se-Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ParagonCorp gelar pembukaan Novo Club, program pengembangan kepemimpinan mahasiswa yang dilaksanakan serentak di 14 titik di Indonesia dan memecahkan rekor MURI.

Menarik minat lebih dari 30.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia, Novo Club melalui Welcoming Novo Club Batch 2 berhasil memecahkan rekor MURI untuk kategori seminar pembukaan program kepemimpinan mahasiswa secara serentak dengan peserta terbanyak. Acara Welcoming Novo Club Batch 2 dilaksanakan pada Minggu, 12 Maret 2023 di SMESCO Convention Hall, Jakarta dengan membawa tema ‘Merdeka Berinovasi untuk Kebermanfaatan yang Lebih Besar’.

Harman Subakat (Group CEO ParagonCorp) dalam acara Welcoming Novo Club Batch 2 menyampaikan bahwa Novo Club merupakan program yang diinisiasi oleh ParagonCorp untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang berkarakter dan memiliki jiwa inovatif.

“Novo Club hadir sebagai sebuah wadah komunitas untuk mahasiswa di seluruh Indonesia yang menjunjung tinggi nilai inovasi dan kebermanfaatan, sesuai dengan value ParagonCorp. Melalui Novo Club, kami ingin membantu anak muda untuk menjadi future leader yang berjiwa sosial dan inovatif” ujar Harman Subakat.

Dalam kesempatan ini, Welcoming Novo Club Batch 2 turut disambut oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim. Dalam sambutannya, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa anak muda harus berani mengambil risiko dan melakukan hal-hal baru agar dapat survive di kehidupan setelah kuliah. Anak muda juga harus mengambil banyak pembelajaran, salah satunya dengan mengikuti Novo Club.

“Generasi muda Indonesia punya semangat yang luar biasa untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman sebagai bekal mewujudkan cita-cita di masa depan. Saya yakin semangat itu pastinya dimiliki adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Novo Club Paragon. Kini, waktunya adik-adik untuk mengambil sebanyak mungkin pembelajaran lewat keikutsertaan adik-adik di Novo Club Batch 2” ujar Nadiem Makarim.

Turut hadir pula dalam acara ini, berbagai narasumber terkemuka seperti Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN.Eng. (Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek RI), Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation), Nadhira Afifa (Medical Doctor and Public Health Consultant), Analisa Widyaningrum (Spokesperson Wardah, Psychologist & CEO APDC Indonesia), Dharmaji Suradika (Co-Founder Pemimpin.id), Clarissa Gunawan (Group Head Teens and Emerging Segment Paragon Technology and Innovation), Kayla Ashilla (Project Leader Novo Club), serta Rico Juni Artanto (Professional Coach & Wakil Ketua Pengurus Pemimpin.id).

Novo Club yang diinisiasi oleh ParagonCorp kembali diadakan di tahun 2023. Setelah sukses meluncurkan Novo Club Batch 1 di tahun 2022 dengan menjaring lebih dari 2000 mahasiswa di seluruh Indonesia, ParagonCorp kembali membuka Novo Club Batch 2 di awal tahun ini. Program kepemimpinan berbasiskan value di batch kedua tersebut diikuti oleh lebih dari 30.000 mahasiswa yang berasal dari 3000 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Novo Club terdiri dari 4 pilar utama yakni Novo Learning (pembelajaran untuk meningkatkan skill mahasiswa), Novo Career Clinic (persiapan untuk menghadapi dunia kerja), Novo Talks (sesi sharing bersama Paragonian, alumni Novo, dan antar organisasi kampus), serta Novo Community Project (implementasi ilmu untuk memberikan dampak bagi masyarakat sekitar). Di batch kedua ini, journey program Novo Club akan berlangsung selama 1,5 tahun.

Dimulai dari Maret 2023 hingga Juni 2024, para mahasiswa yang tergabung dalam Novo Club akan mendapatkan serangkaian program pengembangan diri yang terdiri dari learning, implementation, project-based learning, dan alumni empowering yang berada dalam naungan 4 pilar Novo Club.

Ke depannya, ParagonCorp berharap Novo Club dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan budaya inovasi pada anak muda dan menyiapkan pemimpin masa depan yang inovatif, memberdayakan, serta mampu memberikan dampak. Adapun hal ini sesuai dengan visi ParagonCorp untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Informasi lebih lanjut seputar program Novo Club dapat diakses di sosial media Novo Club @novoclub.id di Instagram.