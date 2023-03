Kepala BNN RI Pimpin Delegasi Indonesia Hadiri Pembukaan CND ke-66 di Wina

TRIBUNNEWS.COM - Delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose menghadiri pembukaan Commission on Narcotics Drug (CND) ke-66 di Wina, Senin (13/3/2023).

Pertemuan yang akan berlangsung hingga tanggal 17 Maret mendatang itu memiliki beberapa agenda .

Di antaranya adalah Segmen Normatif, Segment Operasional, pembahasan 5 draft resolusi, serta penyelenggaraan Side Events dari negara anggota dan NGOs.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Puji Bea Cukai Bersama BNN Gulung Penyelundup 309 Kilogram Sabu

Dalam pertemuan yang mengangkat tema "Accelerating the recovery from the coronavirus disease Covid-19 and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels" tersebut setidaknya terdapat lima rancangan resolusi yang akan dibahas.

Kelima rancangan itu adalah mengenai drone dalam monitoring ladang tumbuhan terlarang, penyelenggaraan Ministerial Mid Term Review 2023, alternative development yang dikaitkan dengan hak IP (indigineous people), pembuangan sampah narkotika dan scheduling zat-zat narkotika.

Adapun election of officers yang bertugas pada pertemuan CND tahun ini antara lain Miguel Camilo Ruíz Blanco (Colombia) dari Latin American and Caribbean States sebagai Chair.

Lalu, Philbert Abaka Johnson (Ghana) dari African States sebagai First Vice-Chair, Illa Mainali (Nepal) dari Asia-Pacific States Second Vice-Chair, Barbara Zvokelj (Slovenia) dari Eastern European States sebagai Third Vice-Chair.

Baca juga: Dua Kapal Kayu Karya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan SMKN 3 Buduran Resmi Melaut

Kemudian Paul Williams (Canada) dari Western European and other States sebagai Rapporteur.

Sementara itu, beberapa tokoh yang hadir dan memberikan statement pada pembukaan CND ini yaitu Ms. Lachezara Stoeva (UN ECOSOC President) dan Ms. Ghada Fathi Waly (UNODC Executive Director).

Selanjutnya, Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (Director General of WHO), Ms. Jagjit Pavadia (President INCB), Mr. Volker Turk (UN Human Rights Chief).