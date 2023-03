TRIBUNNEWS.COM - Bahas dua isu utama di bilateral meeting, BNN RI - DEVIDA Peru siap perbarui kerja sama.

Beberapa pertemuan bilateral digelar delegasi Indonesia dengan negara sahabat di sela-sela Sidang CND ke-66.

Selain bilateral meeting bersama Singapura, Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose juga menggelar pertemuan dengan Executive President of National Commission for Development and Life without Drugs (Devida) Peru, Mr. Carlos Figuerao Henostroza, Senin (13/3/2023).

Pertemuan bilateral tersebut membahas dua isu utama yaitu meminta pandangan mengenai adanya usulan untuk me-renewal MoU kerja sama bilateral RI - Peru yang telah ditandatangani pada tahun 2021.

Kemudian terkait adanya keinginan pemerintah Indonesia untuk mempelajari lebih jauh praktik grand design alternative development yang dikembangkan oleh pemerintah Peru.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat melakukan pembaharuan atas MoU dengan melanjutkan komunikasi lebih lanjut di level teknis.

Dalam kesempatan tersebut Peru juga memaparkan mengenai praktik grand design alternative development yang mereka jalankan.

Pihak Devida Peru juga menjelaskan capaian dari program alternative development tersebut serta berbagai hambatan yang mereka hadapi.

Di akhir pertemuan, Kepala BNN RI mengundang pihak Peru untuk dapat melihat dan membandingkan program alternative development yang dikembangkan di Indonesia seperti di Aceh, Papua dan Jakarta.