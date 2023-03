ITPLN Siap Sambut 1.400 Mahasiswa Baru, Rektor: Bidang Listrik Jadi Kebutuhan di Era Mendatang  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institut Teknologi PLN (ITPLN) menargetkan penerimaan 1.400 mahasiswa baru dari talenta terbaik bangsa.

Mereka akan dididik menjadi ahli di bidang energi dengan wawasan global.

Rektor ITPLN Prof Iwa Garniwa mengatakan di bidang listrik menjadi kebutuhan di masa mendatang. Hal ini tercermin dari berbagai peralatan yang mulai menggunakan tenaga listrik.

"Ke depan adalah eranya listrik. Contoh yang mudah, kendaraan listrik dan kompor listrik. Namun pembangunan dan pelayanan kelistrikan melibatkan semua disiplin ilmu" kata Iwa dalam acara Town Hall Meeting di kampus ITPLN, Duri Kosambi, Jakarta Barat, ditulis Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan bahwa pada tahun ini, ada 100 calon mahasiswa baru dengan lulusan terbaik akan ditarik untuk bekerja di PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara 50 lulusan terbaik tahun ini akan diterima berkarir di PLN lewat jalur direct shopping.

"Begitu selesai kuliah, langsung diterima bekerja di PLN," katanya.

Iwa menyebut ITPLN merupakan perguruan tinggi yang unik lantaran memiliki nama fakultas yang tak dijumpai pada perguruan tinggi lainnya. Fakultas tersebut diantaranya Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Fakultas Telematika Energi.

ITPLN kata dia juga memiliki kerja sama dengan University of Tenaga nasional Malaysia, Kookmin University Korea Selatan dan Slovak University of Technology Slovakia dan Singapore Polytechnic. ITPLN memberikan jaminan magang pada seluruh instalasi PLN dan sub holding serta anak perusahaan di seluruh Indonesia.

"Kampus utamanya juga di berada di tempat strategis di Jakarta Barat, tepatnya di Menara PLN Jalan Lingkar Luar Barat," terangnya.