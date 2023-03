Saat para Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Tanggapi Positif Pidato Politik AHY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipuji sejumlah Jenderal TNI dan Polri purnawirawan.

Sebagian purnawirawan perwira tinggi itu menghadiri secara langsung acara tersebut di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu (14/3/2023) lalu dan sebagian lagi mengikutinya dari tiga stasiun televisi yang bersama-sama menyiarkan.

Mantan Sekjen Kemenhan Letjen Purn Ediwan Prabowo mengatakan materinya kuat dan mengena pada realita yang dilihat dan dirasakan rakyat.

"Penyampaian dan penampilan mas AHY sangat bagus dan jelas," ujar Ediwan.

Sementara itu, Mayjen Purn Hartomo, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, menegaskan isi pidatonya bagus.

"Kalimatnya padat mudah di mengerti, lengkap menyingkap semua aspek kehidupan bangsa dan bernegara," ujarnya.

Menurut dia pesan yang disampaikan mudah ditangkap oleh audience serta mengoreksi jalannya pemerintah dengan mengangkat isu riil.

"Solusi yang ditawarkan menarik dan realistis," katanya.

"Terlihat bedanya. Seorang AHY muda, selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang menyampaikan Pidato Politik dengan kemasan yang berkualitas, menggelegar, menggetarkan Stadium , ditengah-tengah isu-isu masyarakat yang memerlukan perubahan dan perbaikan," kata mantan Wakil Asisten Logistik KASAL Laksda Purn Rachmad Sanyoto.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Pada pidatonya, AHY kembali membicarakan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. AHY menyebut sikap mayoritas rakyat menolak gelaran Pemilu ditunda. TRIBUNNEWS/JEPRIMA (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Dalam pidato politiknya yang dihadiri ribuan kader Demokrat itu, AHY secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghormatan atas jasa-jasa serta dedikasi para Jenderal purnawirawan ini pada bangsa dan negara.

"Thank you for your service (terima kasih atas pengabdian anda)," kata AHY, disambut tepuk tangan meriah para hadirin pada para jenderal tersebut.