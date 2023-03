Kumpulan Ucapan Ramadhan 2023 dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Ramadhan 2023 dalam Bahasa Inggis lengkap dengan arti atau terjemahannya.

Ucapan Ramadhan 2023 ini sangat cocok dibagikan ke media sosial untuk menyambut datangnya bulan suci Ramdhan 1444 H.

Diketahui bahwa 1 Ramadhan 2023 hanya tinggal menghitung hari, tepatnya akan jatuh pada 23 Maret 2023.

Selain membagikan melalui media sosial, umat muslim juga saling berbagi ucapan Ramadhan secara langsung melalui pesan pribadi.

Ucapan Selamat Ramadan dapat dibagikan dengan berbagai cara, yakni mulai dengan menggunakan bahasa Arab hingga Inggris.

Oleh karena itu, simak kumpulan ucapan selamat Ramadhan 2023 dalam bahasa Inggris berikut ini:

Ucapan Selamat Ramadan dalam Bahasa Inggris

1. May we enter this month of Ramadan in safety, faith, and peace.

Artinya: Semoga kita memasuki bulan Ramadan ini dengan aman, beriman, dan damai.

2. Wishing you the best of what the month of Ramadan has to offer.

Artinya: Semoga Anda mendapatkan yang terbaik dari apa yang ditawarkan bulan Ramadan.

3. May the month of the Quran bring contentment to your heart.

Artinya: Semoga bulan Alquran membawa kepenuhan di hati Anda.

4. May Allah help bring us together and unite us under our faith this Ramadan.