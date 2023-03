TRIBUNNEWS.COM - Simak 20 ucapan menyambut Ramadhan 2023 dan link Twibbon selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah di dalam artikel berikut ini.

Sebentar lagi, umat Muslim di Indonesia akan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1444 H/2023.

Biasanya, sebelum memasukki bulan Ramadhan, kita akan membagikan ucapan menyambut Ramadhan melalui sosial media, seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau WhatsApp.

Selain itu, ada juga yang membagikan foto menggunakan Twibbon untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Maka dari itu, Tribunnews.com telah merangkum 20 ucapan menyambut Ramadhan 2023 dan link Twibbon selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 H.

Berikut 20 ucapan menyambut Ramadhan 2023 dan link Twibbon selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 H:

1. The Holy Quran descended this month, bringing with it the guide for humankind. Its texts are pure; its teachings are classic. May this Ramadan help you make the proper judgment. May the holy month categorize truth from falsehood. Happy Ramadan mother.

Arti: Al-Qur'an turun bulan ini, membawa petunjuk bagi umat manusia. Teksnya murni; ajarannya klasik. Semoga Ramadhan ini membantu Anda membuat penilaian yang tepat. Semoga bulan suci mengkategorikan kebenaran dari kepalsuan. Selamat Ramadhan ibu.

2. May this divine month of Ramadan erase your sinful past and bless the heart with love, kindness, and mercy. Happy Ramadan brother.

Arti: Semoga bulan suci Ramadhan ini menghapus masa lalu Anda yang penuh dosa dan memberkati hati dengan cinta, kebaikan, dan belas kasihan. Selamat Ramadhan saudaraku.

3. Fulfill the purpose of Ramadan this year, literate yourself of the divine Supreme, stay conscious of His power, fear Him because Allah is the greatest in this world. Ramadan Mubarak sister.

Arti: Penuhi tujuan Ramadhan tahun ini, melek diri akan Yang Maha Kuasa, tetap sadar akan kekuasaan-Nya, bertakwalah kepada-Nya karena Allah Maha Besar di dunia ini. Ramadhan Mubarak saudariku.

4. Worship Allah this Ramadan because He never rejects the prayers of a fasting person, a father, or a pilgrim. Happy Ramadan my wife.

Arti: Sembahlah Allah di bulan Ramadhan ini karena Dia tidak pernah menolak doa orang yang berpuasa, ayah, atau haji. Selamat Ramadhan istriku.