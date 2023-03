Isi Surat Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo untuk Anak Bungsu: Ucapan Ulang Tahun hingga Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo menuliskan surat untuk berikan ucapan selamat ulang tahun ke anak bungsunya A.

Hal tersebut diketahui dari unggahan putri Ferdy Sambo yang bernama Trisha Eungelica Ardyadana melalui akun instagram miliknya.

Trisha mengunggah foto sang adik dan surat dari ayah ibundanya yang sedang menjalani hukuman di penjara.

"Selamat ulang tahun mas a. terimakasih sudah hadir dan menjadi alasan mbak untuk bertahan sejauh ini. iloveu so so much, mas. sumber kebahagiaan mbak. kesayangan mbak selamanya. live well, mas. sehat selalu dan bahagia selalu. "

"Jadilah berkat buat banyak orang, ya? once again, happy birthday. iloveu and may God bless u in every single breath u take," tulis Trisha, dikutip dari akun IG @trishaeas, Jumat (24/3/2022).

Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo diketahui sedang berada di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kasus tewasnya Brigadir J.

Keduanya menuliskan surat untuk anak bungsunya tersebut yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-2.

Kedua isi surat tersebut sama-sama memberikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus permintaan maaf.

Keduanya menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa berada di dekat sang anak saat hari ulang tahunnya serta tak bisa mendampingi tumbuh kembang anak bungsunya tersebut.

Berikut isi lengkap surat Putri Candrawathi:

23 Maret 2023 @Rutan Kejagung Jakarta

Anakku mas A tersayang

Selamat ulang tahun ke-2.

Mama mohon maaf ya nak, Mas A ulang tahun tanpa kehadiran mama, Mas A adalah karunia terbesar dari Tuhan yang telah diberikan kepada Mama.

Mama Selalu berdoa agar Mas A selalu bertumbuh menjadi anak yang sehat, panjang umur, bahagia selalu, diberikan yang terbaik sepanjang hidup Mas A dan kelak Mas A akan menjadi anak hebat yang tanggung dan membanggakan mama.