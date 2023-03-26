Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Pekanbaru, Minggu 26 Maret 2023 Pukul 04.52 WIB

Simak jadwal imsakiyah dan azan subuh untuk Kota Pekanbaru, Riau hari ini, Minggu (26/3/2023). Waktu imsakiyah di Pekanbaru yakni pukul 04.52 WIB.

zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Pekanbaru, Minggu 26 Maret 2023 Pukul 04.52 WIB
bimasislam.kemenag.go.id
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Pekanbaru hari ini Minggu 26 Maret 2023. Waktu imsak di Pekanbaru yakni pukul 04.52 WIB dan azan subuh pada 05.02 WIB. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal imsakiyah puasa Ramadhan dan azan subuh untuk Kota Pekanbaru, Riau hari ini, Minggu (26/3/2023).

Waktu imsak Kota Pekanbaru hari ini yakni pada pukul 04.52 WIB, sementara azan subuh pada 05.02 WIB.

Tak hanya jadwal imsakiyah dan azan subuh, namun juga memuat jadwal salat selama bulan Ramadhan 2023.

Lebih lengkapnya, inilah jadwal imsakiyah Kota Pekanbaru hari ini, dikutip dari laman bimasislam.kemenag.go.id:

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4 Ramadhan 1444 H/Minggu, 26 Maret 2023

Imsak = 04:52
Subuh = 05:02
Terbit = 06:14
Duha = 06:41
Zuhur = 12:24
Asar = 15:25
Magrib = 18:27
Isya' = 19:35

5 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:52
Subuh = 05:02
Terbit = 06:13
Duha = 06:40
Zuhur = 12:23
Asar = 15:26
Magrib = 18:26
Isya' = 19:34

6 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:52
Subuh = 05:02
Terbit = 06:13
Duha = 06:40
Zuhur = 12:23
Asar = 15:26
Magrib = 18:26
Isya' = 19:34

7 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:51
Subuh = 05:01
Terbit = 06:13
Duha = 06:40
Zuhur = 12:23
Asar = 15:27
Magrib = 18:26
Isya' = 19:34

8 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:51
Subuh = 05:01
Terbit = 06:12
Duha = 06:39
Zuhur = 12:22
Asar = 15:27
Magrib = 18:25
Isya' = 19:34

9 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:51
Subuh = 05:01
Terbit = 06:12
Duha = 06:39
Zuhur = 12:22
Asar = 15:27
Magrib = 18:25
Isya' = 19:33

10 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:50
Subuh = 05:00
Terbit = 06:12
Duha = 06:39
Zuhur = 12:22
Asar = 15:28
Magrib = 18:25
Isya' = 19:33

11 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:50
Subuh = 05:00
Terbit = 06:11
Duha = 06:38
Zuhur = 12:21
Asar = 15:28
Magrib = 18:25
Isya' = 19:33

12 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:50
Subuh = 05:00
Terbit = 06:11
Duha = 06:38
Zuhur = 12:21
Asar = 15:28
Magrib = 18:24
Isya' = 19:33

13 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:49
Subuh = 04:59
Terbit = 06:11
Duha = 06:38
Zuhur = 12:21
Asar = 15:29
Magrib = 18:24
Isya' = 19:32

14 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:49
Subuh = 04:59
Terbit = 06:10
Duha = 06:37
Zuhur = 12:21
Asar = 15:29
Magrib = 18:24
Isya' = 19:32

15 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:49
Subuh = 04:59
Terbit = 06:10
Duha = 06:37
Zuhur = 12:20
Asar = 15:29
Magrib = 18:23
Isya' = 19:32

16 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:48
Subuh = 04:58
Terbit = 06:10
Duha = 06:37
Zuhur = 12:20
Asar = 15:29
Magrib = 18:23
Isya' = 19:32

17 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:48
Subuh = 04:58
Terbit = 06:09
Duha = 06:37
Zuhur = 12:20
Asar = 15:30
Magrib = 18:23
Isya' = 19:31

18 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:48
Subuh = 04:58
Terbit = 06:09
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:30
Magrib = 18:23
Isya' = 19:31

19 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:47
Subuh = 04:57
Terbit = 06:09
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:30
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

20 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:47
Subuh = 04:57
Terbit = 06:09
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:30
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

21 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:46
Subuh = 04:56
Terbit = 06:08
Duha = 06:36
Zuhur = 12:19
Asar = 15:31
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

22 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:46
Subuh = 04:56
Terbit = 06:08
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:22
Isya' = 19:31

23 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:46
Subuh = 04:56
Terbit = 06:08
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

24 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:45
Subuh = 04:55
Terbit = 06:07
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

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25 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:45
Subuh = 04:55
Terbit = 06:07
Duha = 06:35
Zuhur = 12:18
Asar = 15:31
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

26 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:45
Subuh = 04:55
Terbit = 06:07
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

27 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:44
Subuh = 04:54
Terbit = 06:07
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:21
Isya' = 19:30

28 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:44
Subuh = 04:54
Terbit = 06:06
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:20
Isya' = 19:30

29 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:44
Subuh = 04:54
Terbit = 06:06
Duha = 06:34
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:20
Isya' = 19:30

30 Ramadhan 1444 H

Imsak = 04:43
Subuh = 04:53
Terbit = 06:06
Duha = 06:33
Zuhur = 12:17
Asar = 15:32
Magrib = 18:20
Isya' = 19:30

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Imsakiyah
Kota Pekanbaru
RAMADHAN 2023
Puasa Ramadhan 2023
Waktu Imsak
azan subuh
Riau
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