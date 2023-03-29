Ramadan 2023
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Gorontalo, Kamis 30 Maret 2023 Pukul 04.25 WITA
Jadwal imsakiyah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari Kamis, 30 Maret Ramadan 2023 pukul 04.25 WITA, berikut jadwal selengkapnya.
Penulis:
Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal imsakiyah Kota Gorontalo pada Kamis, 30 Maret 2023/8 Ramadan 1444 H.
Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenag, waktu imsakiyah hari kedelapan Ramadhan, Kamis 30 Maret 2023 yaitu pukul 04.25 WITA.
Berikutnya dilanjutkan dengan azan Subuh pada pukul 04.35 WITA.
Simak Jadwal Imsak dan Azan Subuh Kota Gorontalo dan sekitarnya pada Ramadan 2023/1444 H.
8 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:25
Subuh : 04:35
Terbit : 05:46
Duha : 06:13
Zuhur : 11:56
Asar : 15:01
Magrib : 17:59
Isya' : 19:07
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9 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:24
Subuh : 04:34
Terbit : 05:46
Duha : 06:13
Zuhur : 11:56
Asar : 15:01
Magrib : 17:59
Isya' : 19:07
10 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:24
Subuh : 04:34
Terbit : 05:45
Duha : 06:12
Zuhur : 11:55
Asar : 15:01
Magrib : 17:58
Isya' : 19:07
11 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:24
Subuh : 04:34
Terbit : 05:45
Duha : 06:12
Zuhur : 11:55
Asar : 15:02
Magrib : 17:58
Isya' : 19:06
12 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:23
Subuh : 04:33
Terbit : 05:45
Duha : 06:12
Zuhur : 11:55
Asar : 15:02
Magrib : 17:58
Isya' : 19:06
13 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:23
Subuh : 04:33
Terbit : 05:44
Duha : 06:11
Zuhur : 11:54
Asar : 15:02
Magrib : 17:58
Isya' : 19:06
14 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:23
Subuh : 04:33
Terbit : 05:44
Duha : 06:11
Zuhur : 11:54
Asar : 15:02
Magrib : 17:57
Isya' : 19:06
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15 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:22
Subuh : 04:32
Terbit : 05:44
Duha : 06:11
Zuhur : 11:54
Asar : 15:03
Magrib : 17:57
Isya' : 19:05
16 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:22
Subuh : 04:32
Terbit : 05:43
Duha : 06:10
Zuhur : 11:54
Asar : 15:03
Magrib : 17:57
Isya' : 19:05
17 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:21
Subuh : 04:31
Terbit : 05:43
Duha : 06:10
Zuhur : 11:53
Asar : 15:03
Magrib : 17:56
Isya' : 19:05
18 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:21
Subuh : 04:31
Terbit : 05:43
Duha : 06:10
Zuhur : 11:53
Asar : 15:04
Magrib : 17:56
Isya' : 19:05
19 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:21
Subuh : 04:31
Terbit : 05:42
Duha : 06:10
Zuhur : 11:53
Asar : 15:04
Magrib : 17:56
Isya' : 19:05
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20 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:20
Subuh : 04:30
Terbit : 05:42
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:04
Magrib : 17:56
Isya' : 19:04
21 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:20
Subuh : 04:30
Terbit : 05:42
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:04
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
22 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:20
Subuh : 04:30
Terbit : 05:42
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:04
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
23 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:19
Subuh : 04:29
Terbit : 05:41
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:05
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
24 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:19
Subuh : 04:29
Terbit : 05:41
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
25 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:19
Subuh : 04:29
Terbit : 05:41
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
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26 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:18
Subuh : 04:28
Terbit : 05:41
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:54
Isya' : 19:04
27 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:18
Subuh : 04:28
Terbit : 05:40
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
28 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:18
Subuh : 04:28
Terbit : 05:40
Duha : 06:07
Zuhur : 11:51
Asar : 15:06
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
29 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:17
Subuh : 04:27
Terbit : 05:40
Duha : 06:07
Zuhur : 11:50
Asar : 15:06
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
30 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:17
Subuh : 04:27
Terbit : 05:40
Duha : 06:07
Zuhur : 11:50
Asar : 15:06
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
(Tribunnews.com/Oktavia WW)