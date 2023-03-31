Ramadan 2023
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Jumat 31 Maret 2023 Pukul 17.52 WITA
Simak jadwal buka puasa Ramadhan dan azan magrib untuk Kota Kupang, NTT hari ini, Jumat (31/3/2023). Beserta memuat jadwal sholat saat Ramadhan 2023.
Penulis:
Pondra Puger Tetuko
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal buka puasa dan azan Magrib di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Jumat 31 Maret 2023 atau 9 Ramadhan 1444 H.
Buka puasa dan azan Magrib di Kota Kupang hari ini, Jumat (31/3/2023), dimulai pukul 17.52 WITA.
Kemudian, waktu ibadah salat Isya' pada pukul 19.02 WITA.
9 Ramadhan 1444 H
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:02 WITA
Selain itu, adapun doa berbuka puasa yang lengkap dengan bahasa Arab, latin, dan artinya.
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Doa berbuka puasa
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu. Birrahmatika yaa arhamar roohimin.
Artinya: "Ya Allah, untukMu aku berpuasa, dan kepadaMu aku beriman, dan dengan rezekiMu aku berbuka. Dengan rahmatMu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang."
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Jadwal Imsakiyah Kota Kupang selama Ramadhan 2023 atau 1444 H, dikutip dari laman Bimas Islam Kemenag.
10 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:01 WITA
11 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
12 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
13 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
14 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
15 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA
16 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA
17 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya: 18:57 WITA
18 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:57 WITA
19 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:56 WITA
20 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:56 WITA
21 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:55 WITA
22 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA
23 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA
24 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA
25 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA
26 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA
27 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA
28 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA
29 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA
30 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:41 WITA
Isya: 18:52 WITA
(Tribunnews.com/Pondra Puger)
Sumber: TribunSolo.com
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