Ramadan 2023
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Kota Manado, Jumat 31 Maret 2023 Pukul 17.52 WITA
Cek jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Kota Manado, hari ini Jumat 31 Maret 2023 atau 9 Ramadhan 1444 H pukul 17:52 WITA, Isya 19.00 WITA.
Penulis:
Muhammad Alvian Fakka
Editor:
Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Cek Jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Kota Manado, hari ini Jumat 31 Maret 2023 atau 9 Ramadhan 1444 H.
Masyarakat Kota Manado dan sekitarnya akan memasuki waktu buka puasa pada pukul 17:52 WITA.
Selanjutnya untuk waktu sholat Isya' Manado dan sekitarnya pada pukul 19.00 WITA.
Berikut jadwal buka puasa dan azan magrib untuk wilayah Kota Manado, dikutip dari laman bimasislam.kemenag.go.id:
9 Ramadhan 1444 H (313 Maret 2023)
Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:52 WITA
MAGRIB: 17:52 WITA
ISYA': 19:00 WITA
Bacaan Doa Buka Puasa
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin.
Artinya: "Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu kamu beriman, dana atas rizki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."
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Untuk jadwal Imsakiyah Kota Manado selama bulan Ramadhan 1444 H bisa disimak informasinya di bawah ini:
Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya': 19:00 WITA
Imsak: 04:16 WITA
Subuh: 04:26 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 19:00 WITA
Imsak: 04:16 WITA
Subuh: 04:26 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA
Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
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Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA
Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA
(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)
Sumber: TribunSolo.com
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