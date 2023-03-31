Ramadan 2023

Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Kota Manado, Jumat 31 Maret 2023 Pukul 17.52 WITA

Cek jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Kota Manado, hari ini Jumat 31 Maret 2023 atau 9 Ramadhan 1444 H pukul 17:52 WITA, Isya 19.00 WITA.

Editor: Daryono
zoom-inlihat foto Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Kota Manado, Jumat 31 Maret 2023 Pukul 17.52 WITA
kolase Tribunnews
Jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Kota Manado, hari ini - Cek jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Kota Manado, hari ini Jumat 31 Maret 2023 atau 9 Ramadhan 1444 H pukul 17:52 WITA, Isya 19.00 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM -  Cek Jadwal buka puasa Ramadhan dan azan Magrib di Kota Manado, hari ini Jumat 31 Maret 2023 atau 9 Ramadhan 1444 H.

Masyarakat Kota Manado dan sekitarnya akan memasuki waktu buka puasa pada pukul 17:52 WITA.

Selanjutnya untuk waktu sholat Isya' Manado dan sekitarnya pada pukul 19.00 WITA.

Berikut jadwal buka puasa dan azan magrib untuk wilayah Kota Manado, dikutip dari laman bimasislam.kemenag.go.id:

9 Ramadhan 1444 H (313 Maret 2023)

Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:52 WITA

MAGRIB: 17:52 WITA
ISYA': 19:00 WITA

Baca juga: Surat Al Baqarah Ayat 184, Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Tafsir tentang Puasa Ramadhan

Bacaan Doa Buka Puasa

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin.

Artinya: "Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu kamu beriman, dana atas rizki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."

Baca juga: Buka Puasa Makan Bakwan Pakai Bumbu Kacang, Chika Jessica: 10 Kali Lipat Lebih Nikmat

Untuk jadwal Imsakiyah Kota Manado selama bulan Ramadhan 1444 H bisa disimak informasinya di bawah ini:

10 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya': 19:00 WITA

11 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:16 WITA
Subuh: 04:26 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 19:00 WITA

12 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:16 WITA
Subuh: 04:26 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

13 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

15 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA

16 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA

17 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA

18 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA

19 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

20 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

Baca juga: 5 Tips Puasa Lancar dan Tetap Produktif Saat Bekerja

21 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

22 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

23 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

24 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

25 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

26 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

27 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

28 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

29 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA

30 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA

(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
jadwal buka puasa
Puasa Ramadhan 2023
Jadwal Imsakiyah Manado
Kota Manado
Ramadhan 1444 H
Baca Juga

  • Tribun Shopping

    Review HALE Reborn AHA-BHA-PHA Peeling Gel, Bikin Wajah Kamu Halus dan Bebas Kering

    Review HALE Reborn AHA-BHA-PHA Peeling Gel, Bikin Wajah Kamu Halus dan Bebas Kering

    Daftar Vitamin yang Aman dikonsumsi untuk Lambung saat Puasa

    Daftar Vitamin yang Aman dikonsumsi untuk Lambung saat Puasa

    Review SOMETHINC RESURRECT Multibiome, Serum Terbaik Cegah Breakout dan Bruntusan

    Review SOMETHINC RESURRECT Multibiome, Serum Terbaik Cegah Breakout dan Bruntusan

    Review Neozen Oven Master, Oven Sekaligus Grill Didukung Terkini untuk Kreasikan Menu Berbuka

    Review Neozen Oven Master, Oven Sekaligus Grill Didukung Terkini untuk Kreasikan Menu Berbuka

    Populer di Dunia Kecantikan, Ini 7 Manfaat Kombucha untuk Kulitmu

    Populer di Dunia Kecantikan, Ini 7 Manfaat Kombucha untuk Kulitmu

    • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Alfa Properti Disewakan Ruko Yam Sabran Kota Pontianak
    Alfa Properti Disewakan Ruko Yam Sabran Kota Pontianak
    Rp115.000.000
    Kalimantan Barat, Pontianak
    Ahli Antena Tv & Pasang Setting Parabola - Set Top Box Tangerang
    Ahli Antena Tv & Pasang Setting Parabola - Set Top Box Tangerang
    Rp550.000
    Banten, Tangerang
    Terjangkau! Call: 0819.101010.97 Tempat Sewa Kursi Roda Lipat Mojokerto Nganjuk Jombang
    Terjangkau! Call: 0819.101010.97 Tempat Sewa Kursi Roda Lipat Mojokerto Nganjuk Jombang
    Rp150.000
    Jawa Timur, Mojokerto Kota
    Tanah 500 mtr siap Bangun di Citayam Ragajaya Bojong Gede
    Tanah 500 mtr siap Bangun di Citayam Ragajaya Bojong Gede
    Rp350.000.000
    Jawa Barat, Bogor
    PABRIK KOPI DMPT MALANG
    PABRIK KOPI DMPT MALANG
    Rp20.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Dijual Rumah Bandung Di Janati Park Jatinangor Sangat Terawat
    Dijual Rumah Bandung Di Janati Park Jatinangor Sangat Terawat
    Rp1,5 Milyar
    Jawa Barat, Bandung
    Advan i6a Murah Meriah Ada Minus Bisa Pakai - Denpasar
    Advan i6a Murah Meriah Ada Minus Bisa Pakai - Denpasar
    Rp270.000
    Bali, Denpasar
    Obat Perontok Bulu Kaki Terbaik di Kab. Labuhanbatu Selatan Kondang Hair Removal Spray
    Obat Perontok Bulu Kaki Terbaik di Kab. Labuhanbatu Selatan Kondang Hair Removal Spray
    Rp77.200
    Jawa Tengah, Kebumen
    Alfa Property Disewakan Ruko Purnama 2 Kota Pontianak
    Alfa Property Disewakan Ruko Purnama 2 Kota Pontianak
    Rp45.000.000
    Kalimantan Barat, Pontianak
    Garden Family Malakasari Rumah Diskon Hingga 10-20jt
    Garden Family Malakasari Rumah Diskon Hingga 10-20jt
    Rp200.000.000
    Jawa Barat, Bandung
    Spray Pencabut Bulu Kaki Tanpa Rasa Sakit di Kab. Lampung Tengah Kondang Hair Removal Spray
    Spray Pencabut Bulu Kaki Tanpa Rasa Sakit di Kab. Lampung Tengah Kondang Hair Removal Spray
    Rp77.200
    Banten, Tangerang Selatan
    Dijual Ruko Bandung Barat Murah Siap Huni 3,5 Lantai Di Main Road Padalarang
    Dijual Ruko Bandung Barat Murah Siap Huni 3,5 Lantai Di Main Road Padalarang
    Rp5,5 Milyar
    Jawa Barat, Bandung Barat
    TANAH MURAH, 1 JUTAAN/METER DEKAT JALAN PAKEM TURI
    TANAH MURAH, 1 JUTAAN/METER DEKAT JALAN PAKEM TURI
    Rp1.350.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    Rubber Fender tipe V 150, V 200, V 250, V 300, V 400, V 500 di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
    Rubber Fender tipe V 150, V 200, V 250, V 300, V 400, V 500 di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
    Rp1.500.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    Rubber Fender tipe D 150, D 200, D 250, D 300, D 400, D 500 di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
    Rubber Fender tipe D 150, D 200, D 250, D 300, D 400, D 500 di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
    Rp1.200.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    Bollard tipe Bitt Kapasitas 25 Ton, 35 Ton, 50 Ton, 70 Ton, 100 Ton di Bolaang Mongondow, Sulawesi
    Bollard tipe Bitt Kapasitas 25 Ton, 35 Ton, 50 Ton, 70 Ton, 100 Ton di Bolaang Mongondow, Sulawesi
    Rp1.500.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    Bollard tipe Curve Kapasitas 25 Ton, 35 Ton, 50 Ton, 70 Ton, 100 Ton di Bolaang Mongondow, Sulawesi
    Bollard tipe Curve Kapasitas 25 Ton, 35 Ton, 50 Ton, 70 Ton, 100 Ton di Bolaang Mongondow, Sulawesi
    Rp2.000.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    Bollard tipe Tee Kapasitas 25 Ton, 35 Ton, 50 Ton, 70 Ton, 100 Ton di Bolaang Mongondow, Sulawesi 
    Bollard tipe Tee Kapasitas 25 Ton, 35 Ton, 50 Ton, 70 Ton, 100 Ton di Bolaang Mongondow, Sulawesi 
    Rp1.200.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    Elastomeric Bearing Pad di Bolaang Mongondow - Karet Bantalan Jembatan di Sulawesi Utara
    Elastomeric Bearing Pad di Bolaang Mongondow - Karet Bantalan Jembatan di Sulawesi Utara
    Rp500.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    Loading Dock Bumper tipe D di Boolangan Mongondow - Karet Bumper di Sulawesi Utara
    Loading Dock Bumper tipe D di Boolangan Mongondow - Karet Bumper di Sulawesi Utara
    Rp1.000.000
    Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow
    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Terms of Use
    Contact Us
    Pedoman Media Siber
    Redaksi
    Info iklan