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Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Banjarmasin, Minggu 2 April 2023 Pukul 04.59 WITA

Berikut jadwal Imsakiyah dan adzan Subuh Kota Banjarmasin Minggu (2/4/2023), yang telah dirangkum Tribunnews dari laman bimasislam.kemenag.go.id.

Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Banjarmasin, Minggu 2 April 2023 Pukul 04.59 WITA
bimasislam.kemenag.go.id
Berikut jadwal buka imsakiyah dan adzan Subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu (2/4/2023) atau 11 Ramadhan 1444 H. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal imsakiyah dan azan Subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu (2/4/2023) atau 11 Ramadhan 1444 H.

Waktu Imsakiyah di Kota Banjarmasin yakni pada pukul 04.59 WITA.

Kemudian dilanjutkan dengan waktu salat Subuh pada pukul 05.09 WITA.

Berikut jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Banjarmasin, yang telah dirangkum Tribunnews dari laman bimasislam.kemenag.go.id:

11 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:59

SUBUH: 05:09

TERBIT: 06:20

DUHA: 06:47

ZUHUR: 12:29

ASAR: 15:40

MAGRIB: 18:31

ISYA': 19:39

12 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:20

DUHA: 06:47

ZUHUR: 12:29

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:30

ISYA': 19:39

13 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:20

DUHA: 06:47

ZUHUR: 12:28

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:30

ISYA': 19:38

14 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:47

ZUHUR:12:28

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:30

ISYA': 19:38

15 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:58

SUBUH: 05:08

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:28

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:29

ISYA': 19:38

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16 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:29

ISYA': 19:37

17 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:37

18 Ramadhan 1444 H

IMSAK:04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:19

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:37

19 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:57

SUBUH: 05:07

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:46

ZUHUR: 12:27

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:28

ISYA': 19:36

20 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:41

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

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21 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

22 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:27

ISYA': 19:36

23 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:56

SUBUH: 05:06

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:26

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

24 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:18

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

25 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:26

ISYA': 19:35

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26 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:45

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:35

27 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:55

SUBUH: 05:05

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:25

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:34

28 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:25

ISYA': 19:34

29 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:24

ISYA': 19:34

30 Ramadhan 1444 H

IMSAK: 04:54

SUBUH: 05:04

TERBIT: 06:17

DUHA: 06:44

ZUHUR: 12:24

ASAR: 15:42

MAGRIB: 18:24

ISYA': 19:34

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Bacaan Niat Puasa Ramadan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هذِهِ السَّنَةِ ِللهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghodin 'an adaa'i fardhi syahri romadhoona hadihis-sanati lillahi ta'aalaa."

Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

"Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin."

Artinya: "Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa), dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih."

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Imsakiyah
Ramadhan
Banjarmasin
azan subuh
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