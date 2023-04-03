Ramadhan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Senin 3 April 2023

Berikut adalah jadwal Imsakiyah dan azan Subuh hari ini, Senin 3 April 2023 untuk wilayah Kota Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT).

Editor: Sri Juliati
zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Senin 3 April 2023
Bimas Kemenag
Jadwal buka puasa Kupang, NTT - Jadwal Imsakiyah dan azan Subuh hari ini, Senin 3 April 2023 untuk wilayah Kota Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT). 

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal imsakiyah puasa bulan suci Ramadhan dan azan Subuh di Kota Kupang, NTT, pada Senin, 3 April 2023 atau 12 Ramadhan 1444 H.

Adapun jadwal imsak di Kota Kupang dimulai pukul 04:23 WITA dan azan Subuh pukul 04:33 WITA.

Dikutip dari laman Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), inilah jadwal imsakiyah puasa 12 Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang.

Pada jadwal imsakiyah ini, terdapat pula jadwal sholat hingga buka puasa selama bulan suci Ramadhan 2023/1444 H, khususnya di Kota Kupang.

12 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

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Selain itu, ada juga jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.

13 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

15 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA

16 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA

17 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya: 18:57 WITA

18 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:57 WITA

19 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:56 WITA

20 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:56 WITA

21 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:55 WITA

22 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA

23 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA

24 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA

25 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA

26 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA

27 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA

28 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA

29 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA

30 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:41 WITA
Isya: 18:52 WITA

(Tribunnews.com/Pondra Puger)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Imsakiyah
Ramadhan
Kupang
NTT
Kemenag
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