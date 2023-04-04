Ramadan 2023

Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Jayapura, Selasa 4 April 2023

Simak jadwal azan magrib pada Selasa, 4 April 2023 atau 13 Ramadhan 1444 H, wilayah Jayapura, Papua.

zoom-inlihat foto Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Jayapura, Selasa 4 April 2023
Bimas Islam Kemenag
Simak jadwal azan magrib selama Ramadhan 1444 H, wilayah Jayapura, Papua. 

TRIBUNNEWS - Simak jadwal azan magrib pada Selasa, 4 April 2023 atau 13 Ramadhan 1444 H, wilayah Jayapura, Papua.

Pada Selasa, 4 April 2023, Jayapura akan memasuki waktu magrib pukul 17.47 WIT.

Berikut jadwal azan magrib untuk wilayah Jayapura selama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M, dikutip dari situs resmi bimasislam.kemenag.go.id.

13 Ramadan 1444 H

IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:24
TERBIT : 05:36
DUHA : 06:03
ZUHUR : 11:45
ASAR : 14:56
MAGRIB : 17:47
ISYA' : 18:55

14 Ramadan 1444 H

IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:24
TERBIT : 05:36
DUHA : 06:03
ZUHUR : 11:45
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:46
ISYA' : 18:55

Simak jadwal azan magrib selama Ramadhan 1444 H wilayah Jayapura, Papua.
Simak jadwal azan magrib selama Ramadhan 1444 H wilayah Jayapura, Papua. (Bima Islam Kemenag)

15 Ramadan 1444 H

IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:23
TERBIT : 05:35
DUHA : 06:02
ZUHUR : 11:44
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:46
ISYA' : 18:55

16 Ramadan 1444 H

IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:24
TERBIT : 05:35
DUHA : 06:02
ZUHUR : 11:44
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:46
ISYA' : 18:54

17 Ramadan 1444 H

IMSAK : 04:13
SUBUH : 04:23
TERBIT : 05:35
DUHA : 06:02
ZUHUR : 11:44
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:45
ISYA' : 18:54

18 Ramadan 1444 H

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Sumber: TribunSolo.com
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buka puasa
Ramadhan
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magrib
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