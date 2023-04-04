Ramadan 2023
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 Jayapura, Selasa 4 April 2023
Simak jadwal azan magrib pada Selasa, 4 April 2023 atau 13 Ramadhan 1444 H, wilayah Jayapura, Papua.
Penulis:
Pramesti RizkiAstarianti
Editor:
Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS - Simak jadwal azan magrib pada Selasa, 4 April 2023 atau 13 Ramadhan 1444 H, wilayah Jayapura, Papua.
Pada Selasa, 4 April 2023, Jayapura akan memasuki waktu magrib pukul 17.47 WIT.
Berikut jadwal azan magrib untuk wilayah Jayapura selama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M, dikutip dari situs resmi bimasislam.kemenag.go.id.
13 Ramadan 1444 H
IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:24
TERBIT : 05:36
DUHA : 06:03
ZUHUR : 11:45
ASAR : 14:56
MAGRIB : 17:47
ISYA' : 18:55
14 Ramadan 1444 H
IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:24
TERBIT : 05:36
DUHA : 06:03
ZUHUR : 11:45
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:46
ISYA' : 18:55
15 Ramadan 1444 H
IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:23
TERBIT : 05:35
DUHA : 06:02
ZUHUR : 11:44
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:46
ISYA' : 18:55
16 Ramadan 1444 H
IMSAK : 04:14
SUBUH : 04:24
TERBIT : 05:35
DUHA : 06:02
ZUHUR : 11:44
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:46
ISYA' : 18:54
17 Ramadan 1444 H
IMSAK : 04:13
SUBUH : 04:23
TERBIT : 05:35
DUHA : 06:02
ZUHUR : 11:44
ASAR : 14:57
MAGRIB : 17:45
ISYA' : 18:54
18 Ramadan 1444 H